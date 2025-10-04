Real Zaragoza-Córdoba CF: Rafael Sánchez, árbitro del partido

El árbitro murciano Rafael Sánchez López (Bullas, 1991), perteneciente al colegio murciano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el octavo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium (14.00 horas horas), con motivo de la jornada ocho del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado de Bullas, de 34 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 11 temporadas, cinco bajo el extinto formato de Segunda División B y otras seis, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 163 partidos, con un registro de 875 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,37 por partido- y 48 rojas -0,29-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 78 triunfos locales en el expediente, como contraste de 48 empates y 37 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Sánchez López arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras tres ocasiones, todas durante el pasado curso. El balance resultante deja una victoria blanquiverde, frente al Tenerife en El Arcángel (3-0); un empate, en el duelo casero ante el Albacete (1-1); y también una derrota, correspondiente a la visita al Granada (1-0), en la que fue expulsado Theo Zidane a los 39 minutos de juego por tarjeta roja directa.

En el VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 33 años, que este año suma su undécimo ejercicio en el fútbol de plata.