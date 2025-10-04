Actualidad blanquiverde
Real Zaragoza-Córdoba CF: Rafael Sánchez, árbitro del partido
El murciano, con Oliver de la Fuente Ramos en el VAR, dirigirá el partido de la jornada octava de Liga en Segunda División para los blanquiverdes
El árbitro murciano Rafael Sánchez López (Bullas, 1991), perteneciente al colegio murciano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el octavo encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Stadium (14.00 horas horas), con motivo de la jornada ocho del calendario regular de Liga en Segunda División.
Su expediente
El colegiado de Bullas, de 34 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 11 temporadas, cinco bajo el extinto formato de Segunda División B y otras seis, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 163 partidos, con un registro de 875 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 5,37 por partido- y 48 rojas -0,29-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 78 triunfos locales en el expediente, como contraste de 48 empates y 37 victorias visitantes.
La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Sánchez López arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras tres ocasiones, todas durante el pasado curso. El balance resultante deja una victoria blanquiverde, frente al Tenerife en El Arcángel (3-0); un empate, en el duelo casero ante el Albacete (1-1); y también una derrota, correspondiente a la visita al Granada (1-0), en la que fue expulsado Theo Zidane a los 39 minutos de juego por tarjeta roja directa.
En el VAR estará el vallisoletano Oliver de la Fuente Ramos, de 33 años, que este año suma su undécimo ejercicio en el fútbol de plata.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- El Ayuntamiento de Córdoba recibe 12 millones de fondos de la Unión Europea para su proyecto 'Edilquivir'
- Cuatro parcelaciones más avanzan en Córdoba en la legalización y dotación de servicios
- Este es el proyecto 'Edilquivir' por el que la UE ha dado 12 millones a Córdoba: pisos para jóvenes, un paseo fluvial...
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Aparecen más de medio centenar de cigüeñas muertas en las inmediaciones del vertedero de Sadeco
- El Ayuntamiento de Montilla suspende las licencias de nuevas instalaciones energéticas
- El nivel de renta crece en Córdoba capital y se mantiene por encima de la media andaluza