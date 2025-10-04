El Córdoba CF y su zaga, en busca de un 'respiro' ante el Zaragoza

«Somos el equipo que menos eficacia tiene». Con esa frase, Iván Ania puso en contexto el reto que aguarda al Córdoba CF en su visita de este domingo (14.00 horas) al Ibercaja Stadium. Y es que no le falta razón al técnico ovetense -o casi, pues son el tercero-, al frente de un bloque que firma apenas un 10,67% de efectividad en la conversión de sus remates. Solo el Real Valladolid (10,53%) y el propio Real Zaragoza (7,41%) presentan peores registros en este arranque de campeonato. Curiosamente, será frente a los maños donde el conjunto blanquiverde intente resarcirse de un déficit que explica buena parte de su dubitativo inicio liguero...

Eso sí, el problema de los cordobeses no se reduce únicamente a la falta de pegada. La otra herida abierta está en su zaga, que se presenta como la segunda más castigada de toda la categoría hasta la fecha, con un 16,44% de efectividad en contra. Tan solo el Almería (17,11%), por darle dimensión, aparece por encima en esa tabla poco halagüeña.

Una defensa en entredicho

Los números hablan por sí solos: el Córdoba CF solo ha logrado mantener la portería a cero en una ocasión, en el empate sin goles de la tercera jornada ante el Real Valladolid en Zorrilla. En el resto de encuentros, el peaje ha sido alto: doce tantos encajados en apenas siete jornadas, lo que lo coloca como la quinta defensa más débil de la Liga. Ni siquiera la irrupción de Iker Álvarez ha logrado taponar la hemorragia. El meta andorrano, héroe en las dos últimas citas frente al Racing de Santander y la Real Sociedad B -con parada de penalti incluida en ésta última-, también ha tenido que recoger tres veces el balón de sus redes en apenas dos partidos...

Y pese a que los problemas califales son notables en esa parcela, enfrente aparece un cuadro blanquillo igualmente atenazado por la falta de acierto. De hecho, el cuadro de Gabi Fernández es el equipo que menos celebra en la categoría, con solo cuatro goles en siete jornadas, la mitad de los que suma el conjunto cordobés. No obstante, ha sabido rentabilizar mejor su pólvora escasa, como demostró en Anduva con el tanto del cordobés Sebas Moyano que valió la primera victoria del curso y que les coloca con seis puntos, empatados precisamente con los blanquiverdes.

Sebas Moyano, junto a Raúl Guti, en la celebración de su gol ante el Mirandés. / REAL ZARAGOZA

El reparto de tantos refleja las limitaciones ofensivas del bloque aragonés. Tres goleadores distintos registra hasta la fecha. Dani Gómez, con dos, ejerce de máximo artillero; a él se suman Samed Baždar y el propio Moyano. Más difícil lo tendrá el Zaragoza este domingo por la baja de Paulino, pieza clave en el engranaje ofensivo que sufre una microrrotura y no podrá estar en el Ibercaja Stadium.

Fortaleza atrás

La paradoja del próximo rival cordobés está en las áreas. Porque si a los de Gabi le cuesta mirar de frente a la portería rival, su gran sostén está en la retaguardia. Solo siete goles han recibido en todo lo que va de Liga, lo que les convierte en el tercer equipo menos goleado del campeonato, pese a andar antepenúltimos. Una media de un tanto por partido que contrasta con los doce encajados por los de El Arcángel y que, entre otras cuestiones, anticipa un duelo marcado por las urgencias.