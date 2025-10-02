Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vilarrasa, entre algodones a 72 horas del duelo del Córdoba CF ante el Zaragoza

El lateral izquierdo catalán acumula dos días entrenando al margen del grupo, si bien no corre peligro su presencia en el duelo de la capital maña

Vilarrasa, en el encuentro del Córdoba CF ante el Racing de Santander.

Antonio Raya

Córdoba

Iván Ania y su plantilla siguen preparando el encuentro que el Córdoba CF disputará el próximo domingo a las 14.00 horas en el Ibercaja Estadio con el Real Zaragoza como rival. El duelo de la octava jornada medirá a dos conjuntos que actualmente ocupan plazas de descenso a la Primera Federación.

El entrenamiento de la mañana del jueves contó con las ausencias habituales en las últimas semanas de Adilson y Juan María Alcedo, ambos lesionados de larga duración y de Carlos Albarrán, en el caso del catalán por problemas personales. Hubo una cuarta baja, ya que el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa entrenó por segundo día seguido en el gimnasio al margen de sus compañeros.

Vilarrasa se encuentra recuperándose de una contusión que sufrió el pasado domingo en el encuentro contra la Real Sociedad B. Los responsables técnicos y médicos del equipo han preferido que entrene dos días al margen para evitar males mayores. Sin embargo, en principio no corre peligro su presencia en el once titular del partido de Zaragoza.

Iván Ania, a la derecha, da instrucciones a Rubén Alves.

El único jugador de la primera plantilla disponible en su puesto

Vilarrasa es a día de hoy el único lateral izquierdo de la primera plantilla disponible, ya que el otro, Juan María Alcedo, se encuentra lesionado. Precisamente, ante la baja de Alcedo, Ania ha convocado en los últimos partidos a Marcelo Timorán, un lateral zurdo boliviano de 19 años que forma parte de la plantilla del filial. Timorán acaba precisamente de ampliar su contrato con la entidad blanquiverde hasta el 2028.

La presencia de Vilarrasa es vital para Ania, pues se trata del tercer jugador de la plantilla con más minutos acumulados hasta la séptima jornada. Por el momento ha permanecido 583 minutos en el campo, solo por detrás de Fomeyem (630) e Isma Ruiz (627).

El central Rubén Alves, que trabajó al margen de sus compañeros en el entrenamiento del miércoles, volvió este jueves a ejercitarse junto al resto del grupo. Ania está cuidando al defensa hispano-brasileño para evitar que vuelva a lesionarse, pues ya ha sufrido varios problemas físicos desde su llegada a Córdoba.

