El Córdoba CF no encuentra el gol en las jugadas a balón parado

El Córdoba CF no acaba de encontrar los resultados, las sensaciones y los goles en el inicio de la temporada de la Liga Hypermotion. El conjunto blanquiverde lleva dos jornadas ocupando uno de los puestos de la zona de descenso, lejos de las expectativas que este equipo de fútbol había creado entre sus aficionados.

Loa goles no llegan en el número suficiente para darle las victorias que busca, pues solo ha ganado uno hasta ahora, por 2-1 al Castellón. Tampoco marca como le gustaría el Córdoba CF en las jugadas a balón parado, es decir, en saques de banda, faltas o saques de esquina. La pizarra le sirvió en los mejores momentos de la pasada campaña para desatascar partidos complicados. Sin embargo, en la actual, todavía está esperando su técnico, Iván Ania, a que llegue el primer gol de esta manera, pues en este análisis no entran los goles anotados desde el punto de penalti.

Hasta once partidos acumula el bloque blanquiverde sin marcar un tanto en una acción a balón parado, ya sea en una acción ensayada o no. El último tanto de esa manera llegó el pasado 2 de mayo en el encuentro que los cordobeses ganaron por 4-2 al Cádiz CF en El Arcángel. Un saque de banda de José Calderón acabó en las botas de Christian Carracedo. El catalán combinó entonces con Obolskii para marcar el primer tanto de los cuatro que marcó su equipo en ese encuentro.

El último tanto en un saque de banda

Una semana antes llegó el último tanto marcado por los de El Arcángel en un saque de banda. Ese gol se produjo en el empate a un tanto en el campo del Eldense. Corría el minuto 89 cuando Jacobo encontró en su saque a Obolskii. El delantero ruso, tras proteger el balón del acoso de los defensas rivales, acabó marcado el tanto del empate ante el conjunto que entonces entrenaba el ex entrenador blanquiverde José Luis Oltra.

El gol de falta de Jacobo ante el Málaga

El último tanto tras una falta lo marcó Jacobo en el triunfo por 0-1 ante el Málaga, concretamente el pasado 6 de abril. Un espectacular lanzamiento directo a la portería malacitana le dio a su equipo el triunfo en La Rosaleda.

Un tanto en saque de esquina pudo verse el pasado 30 de marzo en el duelo Córdoba CF-Elche. La conexión entre Carracedo y Albarrán volvió a funcionar, pues el primero realizó el saque y el segundo marcó el tanto. Pese a aquel gol, los de Ania acabaron perdiendo por 1-2 frente a uno de los conjuntos que acabaron ascendiendo a Primera División.

Sergi Guardiola intenta un disparo en el partido contra el Racing de Santander. / A.J.González

Los tantos recibidos en esta temporada

El Córdoba CF no ha marcado todavía en la liga 25-26 en acciones a balón parado. Sin embargo, sí los ha encajado. Por ejemplo, la temporada la abrió con una derrota por 2-1 en el campo del Sporting de Gijón. Un gran gol de Jacobo puso por delante a los blanquiverdes. El conjunto asturiano remontó con dos goles en saques de banda. Los de Ania jugaron mejor que su rival en ese partido pero acabaron perdiendo por dos tantos llegados en graves errores de concentración, sobre todo en el primer tanto.

De un saque del portero vino el tercer tanto que recibió en la derrota por 3-1 en el feudo del Andorra. Fue otro de los muchos despistes que ha tenido el bloque cordobés desde el arranque de la temporada.

La Real Sociedad B le marcó el pasado domingo un gol al Córdoba CF en un córner. El saque de Mikel lo acabó introduciendo Sergi Guardiola en su propia portería.

Un recurso vital para alcanzar los objetivos

El Córdoba CF sumó muchos puntos en la pasada campaña gracias a las jugadas de estrategia. Se convirtió entonces en uno de los equipos de la Liga más peligrosos en este aspecto del juego. Esta temporada necesita más que nunca marcar de nuevo de esta manera. Los goles a balón parado son el mejor recurso para sacar goles y puntos frente a equipos de más nivel, al igual que en partidos que se complican por recibir una roja o jugarlo con muchas bajas. Los aficionados siguen esperando a que lleguen de nuevo goles en este tipo de jugadas.