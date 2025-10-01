Urbanismo aprueba los presupuestos para el cerramiento de El Arcángel

El Córdoba CF continúa mirando al césped, en donde el conjunto blanquiverde pelea por remontar un arranque de Liga ciertamente dubitativo, con una sola victoria en siete partidos y con un Iván Ania que, a diferencia de lo ocurrido en semejantes arranques en las dos últimas temporadas, comienza a ser cuestionado por un sector de la afición.

Trabajo con el estadio

Paralelamente, el trabajo institucional y administrativo en la entidad blanquiverde se mantiene y las mejoras en el interior del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel se hacen notar. El césped muestra una imagen impecable, no sólo por el nuevo manto con la variedad invernal sembrada en las últimas semanas, sino porque se invirtió en un nuevo sistema de drenaje y de riego. También se ajustaron finalmente las nuevas luces led en el coliseo ribereño y la visibilidad nocturna ha mejorado notablemente. Diversos arreglos, como el de los baños de tribuna, la sala VAR para el arbitraje, los nuevos banquillos o los palcos de preferencia, entre otros, son ya una realidad y ahora se espera a los nuevos videomarcadores, que serán instalados en las próximas semanas.

Los nuevos banquillos de El Arcángel, que se estrenaron en Liga frente a la UD Las Palmas. / A.J. GONZÁLEZ

Eso, en lo que respecta al interior. En lo que el Córdoba CF continúa esperando es en el exterior. Los accesos peatonales a El Arcángel empezarán a ser una realidad en las próximas semanas, al igual que el cerramiento exterior de la fachada de preferencia, que estará realizado antes de que finalice el próximo año, según reza la memoria de la Gerencia Municipal de Urbanismo, que tiene previsto un presupuesto de 960.000 euros.

A pesar de que en la memoria de presupuesto aprobada esta misma semana en la GMU se contempla la «fachada este» de El Arcángel, con una asignación por debajo del millón de euros, fuentes municipales confirmaron que se abarcará toda la obra, todo el proyecto. Es decir, tanto el exterior de la preferencia como el del fondo sur serán completados con cargo a los presupuestos de 2026. En el presupuesto aprobado esta semana por la GMU se especifican 930.000 euros (a los que hay que añadir 30.000 de un remanente del año actual) que irán destinados al cerramiento de la fachada exterior de la grada de preferencia del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, pero posteriormente se generará crédito suficiente como para acometer el resto de fachada, es decir, la del fondo sur. Ese crédito no será tal, sino que proviene de una partida de 850.000 que se destinó en el 2025, precisamente para los cerramientos, y que, obviamente, no se utilizó. A partir de marzo se desbloqueará y se sumará a los citados 960.000 para completar los 1,6 millones de euros que constan en el proyecto como importe para la terminación de ambas fachadas. El plazo de ejecución de dichos cerramientos se estima, según las mismas fuentes, en unos seis meses, por lo que las obras podrían estar ejecutadas a finales del próximo 2026.

Lo que también será una realidad y, además, a cortísimo plazo serán los accesos peatonales al estadio municipal. El segundo adjudicatario –el primero no llegó a satisfacer documentalmente las exigencias del concurso- ya tiene cumplimentados todos los requisitos para poder recibir el visto bueno por parte del Ayuntamiento, por lo que la firma del contrato es inminente. Tanto es así, que en el Ayuntamiento se espera que a lo largo de este mes de octubre comiencen las obras para la realización de dichos accesos peatonales, por lo que los aficionados del Córdoba CF podrán utilizarlos ya en la actual temporada 2025-26. Además, en dicho contrato se incluye también la plantación de árboles en todo el perímetro del recinto de El Arenal, por lo que se confía en que la vista para los abonados y seguidores del Córdoba CF sea muy diferente a la actual en cada encuentro del conjunto blanquiverde en casa.