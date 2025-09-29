Ni Salas ni Requena: la larga sombra de Álex Sala en la medular del Córdoba CF

En la sala de máquinas del Córdoba CF siguen algunos tratando de suturar una herida que, no por pasada, deja de sangrar: la marcha de Álex Sala. Y es que la sombra del catalán en mediocampo, pese a su adiós durante el pasado mes de agosto con dirección al Lecce de la Serie A -mediante traspaso-, parece estar siendo incluso más alargada de lo esperado dentro del planteamiento de Iván Ania. Anda precisamente el entrenador blanquiverde en busca de una alternativa fiable al hasta hace poco «6» del plantel, aunque la receta, o al menos por el momento, no se está acercando a los resultados que se deseaban: ni Dani Requena ni Jan Salas han terminado de cuajar como timones del equipo en este complejo arranque de Liga.

Requena no termina de arrancar

Casi en una secuencia de acción-reacción anticipada, la comisión deportiva de El Arcángel trató de avanzar con la llegada del joven mediocentro Dani Requena, de 21 años. Procedente del Villarreal B, el granadino aterrizó con la etiqueta de sustituto natural de Sala y con la vista puesta incluso en una futura compra en propiedad. Pero el tiempo ha pasado y las sensaciones no terminan de acompañar… Apenas 226 minutos en seis encuentros avalan su papel secundario, y sus apariciones han estado marcadas más por la irregularidad que por la convicción. De hecho, en San Sebastián, frente a la Real Sociedad B, el «30» tuvo otra oportunidad tras entrar en el descanso en sustitución de Kevin Medina, pero volvió a ofrecer un rendimiento gris, sin la chispa necesaria para hacerse con el timón del equipo.

Un total de dos titularidades ha firmado hasta la fecha, si bien en las últimas semanas parece haber perdido algo de recorrido, con el regreso de Pedro Ortiz -otro que no termina de convencer- al esquema. Y a niveles prácticos, el de Cenes de la Vega tampoco ha logrado dar fluidez ni continuidad cuando se ha encargado del mediocampo.

El efecto Jan Salas, aún en construcción

En ese contexto, se entiende mejor la llegada del futbolista bermellón. Y es que el último día del pasado mercado también trajo un nuevo intento de cubrir la vacante de Sala. Jan Salas, mediocentro de 20 años -y de apellido más que similar- cedido por el Mallorca, fue la apuesta de emergencia para reforzar la maltrecha medular. Su estreno se produjo ante el Andorra, con minutos que dejaron detalles pero también la clara sensación de estar aún en fase de aterrizaje. Posteriormente, en Anoeta, se cobró su primera titularidad, aunque sin llegar a aportar la incidencia que demanda Ania en el rol que anteriormente ocupaba el barcelonés. El sabadellense apunta maneras, pero todavía necesita tiempo y rodaje para ofrecer un impacto real.

«Salas jugó el primer día con pocos entrenamientos. Es un jugador que tiene muchísima calidad y fútbol, pero viene de una división totalmente distinta, de Primera, de los primeros partidos con el Mallorca. No tiene nada que ver. Tiene que adaptarse a los nuevos compañeros, a la categoría. Estoy seguro de que nos va a dar muy buen rendimiento», ya señaló el técnico califal en vísperas del cruce ante los donostiarras, refiriendo a ese período de aclimatación que aún atraviesa el «28».

Un vacío por cubrir

Sea como fuere, aunque algo temprana, la comparación con Álex Sala es inevitable y, al mismo tiempo, injusta. Hasta su marcha, el catalán no solo se había convertido en el eje del juego cordobés, sino también en una pieza imprescindible dentro del plan de Iván Ania, por capacidad, adaptación e incluso pegada. Ni Requena ni Jan Salas, por perfil y por momento de madurez, han conseguido hasta ahora reproducir ese papel. El equipo lo sufre especialmente en fases de partido donde necesita gobernar los tiempos o salir con claridad desde atrás, como ocurrió precisamente frente al filial donostiarra. Y ahí se evidencia la carencia de un jugador que hasta ahora sea capaz de dar continuidad y seguridad a la pelota…