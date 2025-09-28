Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol | 7ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Real Sociedad B-Córdoba CF

Los de Iván Ania quieren dar la vuelta a la mala dinámica de resultados a costa de un filial donostiarra tocado y con bajas en defensa

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba C.F

Ciudad Deportiva. Entrenamiento del Córdoba C.F / Manuel Murillo Martínez / COR

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF visita este domingo a partir de las 14.00 horas a la Real Sociedad B en el Reale Arena, con motivo de la séptima jornada de Liga en Segunda División. Y en ella, los blanquiverdes quieren reponerse de la mala racha de resultados con tres puntos que sirvan para un doble propósito: espantar fastasmas y escapar de la zona de descenso. Con esa idea marchan los de Iván Ania, que pretenden pescar en las urgencias del cuadro donostiarra, recién llegado de dos derrotas consecutivas y con serios problemas en defensa, donde sufre una oleada de bajas.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents