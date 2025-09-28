Sigue en directo el Real Sociedad B-Córdoba CF

Once del Córdoba CF

¡Y por aquí tenemos la alineación del Córdoba CF! Iván Ania se decide por:

Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa en defensa. En el mediocampo continúa Isma Ruiz, en esta ocasión escudado por Pedro Ortiz y Jan Salas. Después, en el tridente, todo continúa igual: Kevin Medina y Carracedo se reparten las bandas, con Sergi Guardiola en punta.