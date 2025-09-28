En Directo
Fútbol | 7ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Real Sociedad B-Córdoba CF
Los de Iván Ania quieren dar la vuelta a la mala dinámica de resultados a costa de un filial donostiarra tocado y con bajas en defensa
El Córdoba CF visita este domingo a partir de las 14.00 horas a la Real Sociedad B en el Reale Arena, con motivo de la séptima jornada de Liga en Segunda División. Y en ella, los blanquiverdes quieren reponerse de la mala racha de resultados con tres puntos que sirvan para un doble propósito: espantar fastasmas y escapar de la zona de descenso. Con esa idea marchan los de Iván Ania, que pretenden pescar en las urgencias del cuadro donostiarra, recién llegado de dos derrotas consecutivas y con serios problemas en defensa, donde sufre una oleada de bajas.
Once titular del Sanse
Por su parte, la Real Sociedad B de Ansotegui sale con:
Fraga, Balda, Peru Rodríguez, Mikel Rodríguez, Orobengoa, Carbonell, Astiazaran, Gorka Carrera, Dadie, Agote y Eceizabarrena.
Rubén Alves y Jan Salas, novedades
Protagonismo para Rubén Alves y Jan Salas en el once. El hispano-brasileño, que ya regresó al esquema durante la pasada jornada ante el Racing, se reengancha a la titularidad después de partir de inicio en la jornada inaugural ante el Sporting, en la que cayó lesionado. Por su parte, el mediocentro mallorquín sellará hoy su primera puesta en escena como blanquiverde.
Once del Córdoba CF
¡Y por aquí tenemos la alineación del Córdoba CF! Iván Ania se decide por:
Iker Álvarez en portería, junto a Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa en defensa. En el mediocampo continúa Isma Ruiz, en esta ocasión escudado por Pedro Ortiz y Jan Salas. Después, en el tridente, todo continúa igual: Kevin Medina y Carracedo se reparten las bandas, con Sergi Guardiola en punta.
¡A por la séptima jornada!
¡Estamos de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva narración minuto a minuto de Diario Córdoba, en esta ocasión para contarles todo sobre el encuentro entre la Real Sociedad B y el Córdoba CF que arranca a partir de las 14.00 horas en el Estadio Reale Arena, tradicionalmente conocido como Anoeta. Los blanquiverdes, que vienen de rescatar un punto de valor pero insuficiente para zafarse del descenso ante el Racing de Santander, quieren zanjar la mala dinámica de este arranque de campeonato con una victoria balsámica a costa del filial donostiarra, mientras que el Sanse, invicto en su feudo, enlaza dos derrotas consecutivas -ambas a domicilio- y también pretende zanjar su mala racha. Y en medio, una oleada de bajas que azota a ambos bandos, sobre todo en defensa. ¡Comenzamos!
