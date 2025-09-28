Iván Ania, tras el empate ante la Real Sociedad B: "Tenemos dos caras"

El Córdoba CF firmó en Anoeta su segundo empate consecutivo, esta vez ante la Real Sociedad B. El conjunto donostiarra se adelantó en la primera mitad, un tramo en el que los blanquiverdes se sostuvieron también gracias a la inspiración de Iker Álvarez, que detuvo un penalti clave para mantener el pulso del encuentro. Ya en la reanudación, apareció Dalisson de Almeida para equilibrar el marcador y sellar un punto que, si bien sabe a resistencia más que a triunfo, vuelve a sumar en el camino de los de Iván Ania. «Hubo dos partes totalmente distintas. No podemos conceder un regalo de 45 minutos, porque no es sólo de hoy, ya son muchos días en los que tenemos dos caras. Una cara mala y una cara buena. Cuando tenemos la buena da gusto ver al equipo, cuando tenemos la mala concedemos muchísimo», afirmó el entrenador ovetense.

Dos partes diferentes

A pesar de las dificultades, los blanquiverdes lograron sumar un punto en un partido en el que volvió a mostrar dos versiones muy distintas. «La primera parte ha sido de ellos claramente y una segunda parte para nosotros. Modificamos cosas al descanso y en la segunda parte mejoramos muchísimo. Fuimos capaces de ahogarles el inicio de juego, cuando en la primera parte no éramos capaces de defender los cuadrados con los medios centros, en el balón parado les concedimos muchísimos, no éramos ganadores del duelo de su saque largo o de su golpeo sobre el extremo izquierdo», subrayó.

«Concedimos un penalti que afortunadamente lo paramos y pudimos empatar y creo que pudimos haber incluso ganado el partido. El ritmo del partido hoy en la primera parte nos superó, entonces tenemos que, como dije en la rueda de prensa pospartido del Racing, prolongar más esos buenos minutos a lo largo del partido y que no se queden sólo un 45», indicó.

Revolución tras el descanso

En el descanso, Iván Ania movió banquillo y salieron Theo Zidane, Dalisson y Requena. Estos cambios fueron la revolución determinante para cambiar el rumbo del partido: «Entró Teo, entró Requena, estuvieron muy bien. Dalisson también estuvo bien, Fuentes, Diego Bri… los que entraron nos dieron un plus y nos mejoraron y de ahí que hayamos podido empatar. Incluso tuvimos las opciones de poder ganar el partido. Dalisson estuvo muy bien, no perdió apenas balones, hizo el gol, defendió hacia adelante en la presión alta, ayudó a Vilarrasa en varias situaciones defensivas,creo que hizo muy buen partido y Fuentes yendo al espacio les generó mucho peligro a los centrales y ya te digo que las oportunidades están para aprovecharlas y creo que hoy los que entraron de banquillo las han aprovechado», declaró.

Continuidad de Iker Álvarez

Iker Álvarez ha tenido su segunda titularidad, donde Ania puso en valor la actuación de su portero: «Decidimos darle continuidad y hoy detuvo un penalti. En la primera parte hay un par de acciones que creo que debe mejorar, pero sí, creo que al final ha resultado definitivo porque si nos hubiesen hecho el gol de penalti y se ponen 2-0, nos hubiese costado muchísimo más poder igualar el marcador».