Dalisson de Almeida, tras su primer tanto como blanquiverde: "Todos esperamos que el míster nos dé oportunidades"

El Córdoba CF rescató un punto en Anoeta frente a la Real Sociedad B, en un duelo de dos caras: superados en la primera parte y renacidos en la segunda. La reacción tuvo nombre propio, el de Dalisson de Almeida, que firmó el tanto del empate y celebró su primer gol como blanquiverde. «Yo creo que todos trabajamos para ser titulares y, bueno, la oportunidad me la dio el míster en la segunda parte y la supe aprovechar bien. Los que no estamos teniendo los suficientes minutos, se ha visto en esta segunda parte que estamos muy preparados para participar más. Todos estamos trabajando muy bien y esperando que el míster nos dé oportunidades», declaró el hispano-brasileño.

Valoración

Dalisson no escondió la autocrítica al analizar el duelo en Anoeta: «Se ha visto muy claro que la primera parte fue para los chicos de la Real y la segunda para nosotros», admitió. «Quizás salimos un poquito dormidos en el inicio, pero en la reanudación se vio una cara totalmente diferente del Córdoba».

Primer gol en el Córdoba CF

Además de seguir sumando minutos como blanquiverde, Dalisson estrenó su cuenta goleadora con el Córdoba CF. «Bueno, pues ahora mismo no me acuerdo mucho, pero creo que robamos o damos una vuelta desde la derecha hasta la izquierda y, bueno, el balón le cae mal en la frontal, me ve a mí en la banda solo y controlo y tiro rápido con la zurda», afirmó.

Un primer tanto que el hispano-brasileño celebró de una manera muy especial: «He pensado en mucha gente, pero sobre todo en mi familia, en mi madre, que es una luchadora nata, en mis hermanos y en todos mis amigos de Cantabria», sostuvo.