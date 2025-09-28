Actualidad blanquiverde
Córdoba CF: Resultados y clasificación en LaLiga Hypermotion 25-26
Los blanquiverdes regresan de Anoeta con un punto tras un partido gris ante la Real Sociedad B, un recién ascendido (1-1)
El Córdoba CF volvió a empatar, la segunda igualada consecutiva, en su séptima prueba de la temporada 2025-26 en Segunda División (1-1), que pasó de dar casi por perdido el encuentro, con un 1-0 en el marcador y penalti en contra, a una gran parada de Íker Álvarez que dio paso a un golazo de Dalisson de Almeida, por lo que el conjunto blanquiverde regresó de Anoeta con un punto. Un desenlace que alivia después del partido gris firmado por los de Iván Ania, pero que no despeja dudas ni aleja la zona de peligro en la tabla.
Clasificación y resultados de la jornada en Segunda
Los cordobeses se sitúan en la zona de peligro tras la séptima jornada del campeonato, con seis puntos en el casillero de los 21 totales que se han disputado hasta la fecha.
En Diario Córdoba podrá seguir todo lo ocurrido en las diferentes jornadas, con información de actualidad del Córdoba CF. Aquí también puede comprobar los resultados -después del pistoletazo de salida de la temporada- de cada partido de la escuadra cordobesa y del resto de rivales de la categoría, al igual que la clasificación actualizada tras cada fin de semana.
Sistema de competición
La competición ordinaria en el segundo escalón del fútbol español constará de 42 jornadas, más la posterior fase de promoción. El primer y el segundo clasificado una vez concluida la etapa regular darán el salto de forma directa a Primera División, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto serán parte del play off a la élite, del que saldrá el último equipo con billete para la máxima categoría del ejercicio 2026-2027. Descenderán los últimos cuatro clasificados de la tabla en esos términos, siendo equipo de Primera Federación desde entonces.
LaLiga Hypermotion, en esa línea, arranca el 16 de agosto y finalizará su hoja de ruta el 31 de mayo del próximo año. En total, se celebrarán la friolera de 462 encuentros a lo largo de la campaña. Una semana después darán comienzo las rondas por el ascenso, en formato de ida y vuelta, con primer duelo en el terreno de juego del peor clasificado en el emparejamiento. Además, el mejor posicionado en el lapso del circuito doméstico se reserva la ventaja del pase de fase en caso de un hipotético empate tras prórroga en la segunda de las citas, que tendrá lugar en su feudo.
El esquema de emparejamientos en el play off seguirá los cánones tradicionales, midiendo inicialmente al tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. De dichos cruces saldrán dos ganadores, emplazados a la final por el ascenso -también a ida y vuelta- para determinar el último equipo que consigue ascender a Primera.
