El rival del Córdoba CF | Así juega la Real Sociedad B, un filial con peligros y urgencias

En mitad de una crisis de resultados, y en tramos, incluso de sensaciones, sabe el Córdoba CF de Iván Ania que un escenario como el Reale Arena -tradicionalmente llamado Anoeta- frente a un filial como la Real Sociedad B puede ser un arma de doble filo, a todos los niveles. Y es que los blanquiverdes abordan la séptima prueba de su calendario de Liga en este curso 2025-2026 en Segunda División frente al cuadro donostiarra, uno de tantos que cumple, a la perfección, con las señas que típicamente definen a un equipo dependiente: rebosa fútbol, le falta bagaje pero, si tiene el día, puede transformar el cruce de este domingo (14.00 horas) en un auténtico descosido para la maltrecha empresa blanquiverde.

Fragilidad contra necesidad

Porque las costuras, sobre todo en la segunda mitad del pasado duelo frente al Racing de Santander -precedida de una puesta en escena notable, solo exenta de puntería-, quedaron a la luz. En términos de efectividad, el balance es desolador: los cordobeses registran un 10,8% de cara a puerta -sin contar el duelo sin goles en Valladolid-, por el 26,7% que han dejado sus rivales hasta la fecha en la presente temporada. Es esa una tesitura peligrosa en el duelo a domicilio con el Sanse, que si bien no se está caracterizando por ser un ponente especialmente prolífico en los últimos metros, su caudal de juego podría castigar -y mucho- las concesiones visitantes.

Ocho goles a favor y otros diez encajados son el saldo para los pupilos de Ion Ansotegui, que también cuentan con cinco puntos en su casillero tras las primeras seis jornadas disputadas en este campeonato. Eso sí, llegan tras dos derrotas consecutivas, en sus recientes cruces con el Eibar (2-1) y Las Palmas (2-1), ambos a domicilio, aunque todavía no saben lo que es perder en casa. «Es un equipo que deja espacios, igual que nosotros. Tienen gente rápida, con ritmo. Cuanto menos les dejemos pensar, mejor. Los filiales van creciendo a medida que pasa la competición, incluso dentro de los partidos. De menos a más. Los dos equipos somos mejores ofensivamente que defensivamente. Necesitamos que el balón sea nuestro», ya avisaba Iván Ania tras el entrenamiento del pasado viernes, penúltimo previo al enfrentamiento.

Lance del pasado Eibar-Real Sociedad B en Ipurúa. / SD EIBAR

Se basa, precisamente, el planteamiento de la Real Sociedad B en el fútbol combinativo, aunque complementa la propuesta con velocidad por los costados y buena lectura en los últimos metros. Gorka Carrera es su principal baza de cara a puerta, con dos dianas en el casillero. Después, otros como Astiazaran (1) o el keniata Ochieng (1) complementan con verticalidad. El agujero está en defensa, no obstante, donde los departamentales llegan en cuadro para esta jornada: serán bajas Beitia, por lesión y el japonés Kazunari Kita por compromisos internacionales. Tan solo Peru Rodríguez, que lo ha jugado todo, se mantendrá en la titularidad, mientras que el revulsivo más natural apunta a ser Astigarraga -suma hasta tres convocatorias, aunque todavía no ha debutado en LaLiga Hypermotion- o cualquier otra pieza del tercer equipo de San Sebastián.

Un esquema claro

A nivel organizativo, las directrices tácticas de Ansotegui se han guiado por el momento por un clásico 4-2-3-1, introduciendo la figura del mediapunta para dar continuidad a la creación del juego y, además, buscar los espacios entre líneas -que lo hacen de forma más que notable, a menudo mediante combinaciones-. Sus hombres de confianza en ese entramado han sido precisamente Peru Rodríguez, el defensor con más minutos en pista (520), el lateral Dadie (540) y los mediocentros Gorka Gorosabel (418) y Mikel Rodríguez (410), titulares desde el arranque de curso.