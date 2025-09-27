El Córdoba CF y su objetivo ante la Real Sociedad B: renacer en aguas revueltas

Conoce el camino, ha detectado los errores -o buena parte de ellos- y, teóricamente, el remedio está en marcha. Esos son algunos de los ingredientes emocionales y contextuales con los que anda trabajando Iván Ania en plena cuenta atrás para la visita de su Córdoba CF al Reale Arena este domingo (14.00 horas), donde espera una Real Sociedad B tan camaleónica como dispuesta a un par de asuntos: probar ese «hambre» renovada de la que hablaba el preparador blanquiverde días atrás, resaltando la reacción en el último tramo del pasado cruce ante el Racing; así como medir su capacidad propia en casa, donde los donostiarras todavía no saben lo que es ceder los tres puntos esta temporada.

Y es que el conjunto cordobés se desplaza esta jornada a uno de los feudos que todavía no saben lo que es hablar de derrotas hasta la fecha. Bien es cierto que los de Ansotegui suman cinco puntos, los mismos que los pupilos del asturiano, aunque las sensaciones son distintas… Por su feudo han pasado bloques de la talla del Almería (2-2) o el Cádiz (3-3), ambos con empates, o el Real Zaragoza (1-0) -en horas bajas, no obstante-, que directamente no pudo acceder a parte del botín. Eso sí, a nivel global, no llegan en su mejor momento: vienen de dos derrotas consecutivas, ambas a domicilio, ante el Eibar en Ipurúa (2-1) y con Las Palmas (2-1).

«Tienen una idea clara de juego ofensivo, combinativos, con juego interior. Como todos los filiales, tiene buen trato de balón, con gente joven, con hambre, que quiere crecer. Nos van a exigir en la parcela defensiva», avisaba el propio Ania en vísperas del pleito. Como de costumbre, el foco quedará posado sobre el dominio del balón, máxime ante un Sanse que se caracteriza precisamente por su estilo combinativo.

Lance del pasado Eibar-Real Sociedad B en Ipurúa. / SD EIBAR

En busca del once tipo

Se entiende, por tanto, que el plan del técnico ovetense irá muy marcado por ese deseo de cerrar las posesiones. Empezando por el arco, la apuesta irá por el que anda más enchufado: Iker Álvarez. Porque el meta internacional con Andorra -que en apenas un par de semanas recibirá de nuevo la llamada de su selección y se perderá el duelo con la Cultural- debutó con honores ante los racinguistas y se ha ganado a pulso no solo haber reabierto el debate bajo palos, sino incluso relegar a Carlos Marín, dueño y señor del arco en las últimas cuatro temporadas, a un rol secundario por el momento. Claro está que no es esa una conversación cerrada, aunque todo apunta a que, al menos por ahora, el «1» le ha comido la tostada al almeriense.

Diferente es el caso de otros en la defensa, donde las permutas, ya sea por exigencia o por ausencias, se han vuelto inexistentes. Con lo puesto va el Córdoba CF en la primera línea del campo, en la que las bajas de Carlos Albarrán -motivos personales- y Juan María Alcedo -lesión- han dejado sendos laterales adjudicados, a cargo actualmente de Carlos Isaac e Ignasi Vilarrasa, de forma respectiva. Por su parte, el intocable en la zaga es Franck Fomeyem, único futbolista de la plantilla con pleno de minutos este curso, mientras que en el otro perfil del eje la voz cantante la lleva Xavi Sintes, que se hizo con el puesto hace unas jornadas, ante la escasa regularidad de Álex Martín, y parece haber echado raíces hasta ahora.

En la recámara ya aguarda también Rubén Alves, determinante en el pasado cruce con el combinado cántabro, al que saltó durante el último tramo y tuvo tiempo para provocar el penalti que transformó Christian Carracedo en el 2-2 definitivo. En busca de esa «confianza» se encuentra aún el hispano-brasileño, que una vez adquiera rodaje -por lo que difícilmente saltará en el once este domingo-, se antoja como una pieza absolutamente básica para recuperar la solidez perdida en la retaguardia.

Rubén Alves, durante un entrenamiento con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Y si la demanda es hacerse con el esférico, tocará alinear a jugones para la ocasión. No será uno de ellos Jacobo, sancionado tras su expulsión del pasado fin de semana. Estaba siendo el madrileño uno de los contados protagonistas pese al mal inicio liguero, aunque la segunda amarilla ante el Racing le obligará a hacer un alto en el camino. En ese sentido, para apostar por un dibujo con mediapunta las opciones naturales son tanto Theo Zidane como Dalisson de Almeida, en especial este segundo, ya plenamente recuperado de lesión y que podría ser un perfil más interesante para sacar partido de versatilidad y buen juego entre líneas en Anoeta.

Todo apunta a que el esquema recogerá esa figura del enganche, de hecho, mientras que por detrás habrá un par de escuderos semi definidos, o al menos uno de ellos: Isma Ruiz. Juega todo cuando está disponible el granadino, inamovible en los planes del cuerpo técnico, y para esta cita su socio más probable, por condiciones, es Pedro Ortiz. Difícil se prevé más la entrada de Del Moral -que apenas está contando-, el propio Theo o un Jan Salas en plena adaptación a la idiosincrasia cordobesa.

Por delante, menos debate: Kevin Medina y Carracedo se repartirán las bandas, con Sergi Guardiola todavía como referencia en punta, si bien vigilado de cerca y bajo el acecho permanente de Fuentes.

Las necesidades del rival

Esos serán, a grandes rasgos, algunos de los pilares maestros del plan para salir con los tres puntos de San Sebastián, donde su equipo de cabecera, o más bien su filial, tampoco se observa muy boyante últimamente. Y es que la Real Sociedad B llegará en cuadro a nivel defensivo. No podrán participar Beitia, por lesión, y el japonés Kazunari, por compromisos internacionales. Tan solo Peru Rodríguez se mantendrá entre los teóricos titulares, mientras que la alternativa más ortodoxa pasa por alinear a Astigarraga, del tercer equipo, que aún no ha debutado en Segunda.

Todo ello, tras embolsarse solo un punto de los últimos nueve en juego y encontrarse a la orilla de la zona de descenso, de la que precisamente quieren escapar los califales a su costa.