La fragilidad defensiva de la Real Sociedad B, reto y oportunidad para el Córdoba CF

El Córdoba CF afronta este domingo (14.00 horas) una cita con tintes de oportunidad. No solo porque los de Iván Ania buscan transformar sus últimos síntomas de mejora -relativa- en una victoria de peso, sino porque el contexto del rival invita a pensar que los blanquiverdes pueden tener delante un escenario propicio, aunque sea por las necesidades del otro bando. Y es que la Real Sociedad B llega al choque en el Reale Arena -antes Anoeta- de esta séptima jornada de Liga con el problema más incómodo que puede sufrir cualquier bloque: arrastrar una defensa en cuadro, que ni acierta por rendimiento ni tendrá respiro en cuanto a bajas.

Un filial tocado atrás

Porque el conjunto dirigido por Jon Ansotegi, que tomó el relevo de Iosu Rivas en el banquillo tras el ascenso, suma ya diez goles encajados en seis jornadas, y salvo en la primera fecha no ha logrado dejar a cero su portería. A esa fragilidad habitual se suma ahora un panorama aún más complejo. Luken Beitia, central titular junto a Peru Rodríguez, se lesionó y se perdió el último encuentro frente al Eibar. La otra pieza que venía ocupando ese rol, el japonés Kazunari Kita, tampoco estará disponible: se encuentra concentrado con su selección para disputar el Mundial sub 20, al que apuntaba pero finalmente no fue convocado Jan Salas.

Y con ambos fuera de combate, la única alternativa natural es Eneko Astigarraga, un joven central del segundo filial que todavía no ha debutado en LaLiga Hypermotion. Y ni siquiera eso asegura tranquilidad real: el banquillo se verá obligado a tirar de más jugadores del tercer equipo para completar una convocatoria de garantías.

Se agrava el problema por las propias necesidades de la primera plantilla, además. La Real Sociedad de Sergio Francisco visita al Barcelona este mismo domingo en Montjuic, apenas unas horas después del duelo del filial con el Córdoba CF. En ese sentido, con piezas de calado lesionadas como Elustondo -en la enfermería desde el pasado cruce frente al Mallorca-, y solo Zubeldia y Caleta-Car disponibles, no se descarta que algún defensor del Sanse tenga que tomar el camino inverso para acudir a la cita frente a los de Hansi Flick. El encaje de piezas, por tanto, amenaza con dejar aún más en precario a la zaga del filial en Anoeta.

Una acción del encuentro entre la Real Sociedad y el Eibar en Ipurúa. / SD EIBAR

Una ocasión que no admite dudas

En ese escenario, los de Iván Ania saben que este tipo de ventanas no aparecen cada semana, máxime ante un rival que, al menos como local, ha demostrado ser ciertamente correoso. Y es que los vascos, pese a esa condición de recién ascendido, se han mostrado hasta la fecha como un equipo peligroso, vertical y combinativo, si bien con ese talón de Aquiles particular -que comparten y agravan los blanquiverdes- localizado en la parcela defensiva. Por ahí buscará hurgar el Córdoba CF, que con solo una victoria en lo que va de campeonato ya sabe lo que es pasar una semana, la presente, ubicado en zona de descenso.