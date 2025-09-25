Adilson Mendes entra en su séptimo mes de recuperación

El Córdoba CF continúa preparando el encuentro de la próxima jornada, la séptima, en la que deberá visitar Anoeta para enfrentarse por primera vez en Segunda División al filial de la Real Sociedad, dirigido por un Jon Ansotegui que se ha enfrentado en más de media docena de ocasiones al conjunto blanquiverde como jugador y ahora lo hará por primera vez como entrenador.

Dos inquilinos

Mientras tanto, el punto logrado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el pasado domingo, supuso un alivio numérico para el Córdoba CF de Iván Ania, por la forma en la que se produjo el empate (de penalti indicado por el VAR en el minuto 94) y porque se llegaba al encuentro tras un mal resultado y peor imagen ofrecida en Andorra (3-1). Por lo tanto, las dos salidas que acomete ahora el Córdoba CF, a San Sebastián y, luego, a Zaragoza, deben suponer un respiro para el conjunto cordobesista y un acercamiento a puestos de su verdadero objetivo, que no es otro que el de lograr una plaza de play off de ascenso a Primera División.

Jacobo González se lamenta tras un lance del pasado choque ante el Racing de Santander. / A.J. GONZÁLEZ

Para ello, Iván Ania dispone de casi todos sus efectivos, una vez recuperados de distintas dolencias Pedro Ortiz, Rubén Alves y Alberto del Moral. El técnico blanquiverde dispone de los tres futbolistas al cien por cien y, de hecho, el primero fue titular ante el Racing de Santander después de no disfrutar de minutos en Andorra, debido sobre todo a un golpe recibido ante el Castellón, una semana antes, que le obligó a retirarse del terreno de juego de El Arcángel antes de tiempo. Rubén Alves también intervino en la pasada jornada y, de hecho, fue protagonista fundamental en el empate blanquiverde logrado in extremis con ese penalti que cometió Jorge Salinas sobre él. El único al que se espera en el terreno de juego es a Alberto del Moral, ya plenamente recuperado de sus problemas físicos y a tono para ser utilizado por Ania, en caso de que el ovetense así lo requiera.

Mientras tanto, y a pesar de contar con 25 jugadores -23, en este caso-, Iván Ania tira del filial para los entrenamientos y en las imágenes de los entrenamientos diarios se pueden ver a jugadores del equipo de Gaspar Gálvez. Uno de los más habituales es Marcelo Timorán, extremo reconvertido a lateral zurdo de origen boliviano y que pasó por el fútbol formativo del Séneca. También han aparecido por algunas sesiones Albuera o Álex López, así como el portero Arévalo, aunque sólo los dos primeros, Marcelo Timorán y Albuera, han llegado a entrar en alguna convocatoria del primer equipo.

En redes sociales, el Córdoba CF remarcó el trabajo de recuperación de Adilson Mendes. El extremo portugués es una de las dos únicas bajas por lesión que sufre el Córdoba CF para Anoeta, junto a Juan María Alcedo, mientras que la otra ausencia, por sanción, será la de Jacobo González. Adilson Mendes entrará la próxima semana en su séptimo mes de recuperación desde su rotura de cruzado, acaecida durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Granada, la pasada temporada, concretamente, el 2 de marzo de este año. Por ahora, los plazos se están cumpliendo y el extremo cordobesista tiene previsto entrar en los entrenamientos grupales a finales de este año y realizar su particular pretemporada a lo largo de enero, mes en el que se tiene agendado su regreso a la competición. En fechas cercanas a esas, quizás algo antes si hay suerte, se movería el alta de Juan María Alcedo tras ser operado de su luxación acromioclavicular de grado III diagnosticada hace casi tres semanas, tras el encuentro frente al Castellón y cuando apuntaba a poder tomar la titulardad por el flojo inicio de campaña de Ignasi Vilarrasa. Ahora deberá esperar unos meses antes de regresar a la competición, por lo que se convertirá en el segundo fichaje invernal, junto a Adilson, de la temporada 2025-26.