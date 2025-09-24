Otro rival del Córdoba CF que se queja a los árbitros: el Sporting clama por el arbitraje en Almería

Hace tres semanas el Córdoba CF enviaba una carta al Comité Técnico de Árbitros expresando sus dudas y mostrando su malestar por los arbitrajes, sobre todo tras el gol anulado a Jacobo en Valladolid y alguna jugada dudosa en el estreno liguero, en Gijón.

Lamentos

No era el primero ni el último club en quejarse a los colegiados, ya que en esta semana le ha tocado al Sporting de Gijón. El partido de los rojiblancos en Almería estuvo marcado por el polémico arbitraje de Miguel Ángel Pérez. El colegiado madrileño expulsó a Guille Rosas al inicio de la segunda parte, cuando el equipo gijonés iba por delante en el marcador (0-1), al mostrarle la segunda amarilla al entender que había accedido al campo sin su permiso. Fue más allá, tras el empate del conjunto indálico, Kevin Vázquez, con la espinilla ensangrentada, reclamó la roja a Talys después de que el brasileño le dejara los tacos sobre su pierna en un balón dividido. No solo no pitó falta a favor del Sporting. Pitó falta en contra de los asturianos, y al final Kevin vio cartulina al entender que perdió tiempo a la hora de salir del terreno de juego tras ser atendido.

José Alberto López, técnico del Racing, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Por su parte, el CTA dio la de cal y la de arena, ya que por un lado, considera que Guille Rosas estuvo bien expulsado. El organismo federativo entiende que Rosas regresó al terreno de juego sin la "autorización" del colegiado, cuando debía tener su visto bueno para volver a ingresar en el campo. En la revisión semanal de algunas jugadas que ha puesto en práctica desde esta temporada, explica el que esta infracción está recogida en el reglamento y que siempre se sanciona con tarjeta amarilla, por lo que, al tratarse de la segunda cartulina, la expulsión es "correcta". Así lo defendió Marta Frías, portavoz del CTA, que, de todas las jugadas polémicas de la jornada en Segunda División, seleccionó esta controvertida acción que se produjo en el minuto 50 del encuentro en el Almería Stadium y en la que el Sporting se quedó en inferioridad numérica. Sin embargo, descartó ofrecer explicaciones de esa supuesta falta de Kevin Vázquez a Thalys, jugada por la que el vigués vio amarilla pese a acabar con la tibia repleta de sangre.

Por su parte, José Alberto López, entrenador del rival del Córdoba CF el pasado domingo, el Racing de Santander, lamentó la señalización del penalti de Jorge Salinas sobre Rubén Alves en el tiempo de descuento del encuentro en El Arcángel. “La última jugada del partido empaña lo que es el fútbol. Es una acción fortuita en la que mi jugador no sabe que hay un rival detrás. El rival busca el brazo de mi jugador, el árbitro está perfectamente colocado y ve lo que sucede. Poco más puedo decir, esa es la clave y viendo el fin de semana hay muchas acciones como la que hemos vivido hoy. Hay que darle una vuelta a esto del VAR porque no lo estamos utilizando bien”.

Pero no termina ahí la competición paralela en Segunda, aquella que dice que hay que presionar constantemente a los arbitrajes vendiendo el lema "me tienen manía". En los últimos años, Gerard Piqué había aparecido en todos los medios por diversas causas y tan sólo le faltaba que publicaran su nombre en un acta arbitral. Tras el Andorra-Mirandés, el dueño del club andorrano se fue, junto a su director deportivo, contra el equipo arbitral. "Una vez finalizado el encuentro, y estando en el túnel de vestuarios, se dirigió a mi asistente D. Jaume Nogues Llorens, a viva voz y de forma agresiva, con los siguientes términos: ‘sois unos sinvergüenzas, esto es una vergüenza", recoge el acta de Alonso de Ena Wolf, colegiado del encuentro. "Esta situación conlleva a que Gerard Piqué Bernabéu se aproximó a escasos centímetros del asistente n°1, a voz en grito y en actitud intimidatoria, realizando observaciones sobre las decisiones arbitrales", añadía el escrito. Según el portal especializado en derecho deportivo Iusport, las posibles sanciones a las que se expone el excentral del FC Barcelona, son de, al menos, entre los 3.000 y los 30.000 euros. Si la cosa fuera a mayores con el excentral internacional, el Código disciplinario contempla sanciones de cuatro a 12 partidos de suspensión.