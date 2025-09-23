La Cultural, próximo rival en visitar El Arcángel, ficha a 'Cuco' Ziganda para su banquillo

La Cultural y Deportiva Leonesa, próximo rival que visitará al Córdoba CF en El Arcángel -tras el compromiso de los de Iván Ania esta semana ante la Real Sociedad B, a domicilio- ya tiene nuevo comandante para su banquillo. Apenas unas horas después de confirmarse la destitución de Raúl Llona, el club leonés anunció este martes la contratación de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda como entrenador del primer equipo para lo que resta de temporada en LaLiga Hypermotion.

El técnico navarro, de 58 años, cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos, tras haber dirigido a conjuntos como el Xerez CD, el Athletic Club, el Real Oviedo o el SD Huesca. Anteriormente, como futbolista, fue delantero de referencia en clubes como Osasuna o el propio Athletic. A León llega acompañado por sus asistentes de confianza, Jorge Pérez y Julián Marín, en busca de relanzar el proyecto culturalista tras seis jornadas de claroscuros. «Desde la Cultural y Deportiva Leonesa les damos la bienvenida a nuestro club, deseándoles los mayores éxitos en su nueva etapa en León», expresó la entidad en su comunicado oficial.

Un relevo forzado por el mal arranque

La apuesta por Ziganda se produce tras un inicio de campeonato adverso para la Cultural. Cuatro puntos de 18 posibles terminaron por sentenciar a Raúl Llona, artífice del ascenso el pasado curso. El desenlace llegó tras la derrota más reciente en el Reino de León frente al Castellón (1-3), que acabó de agotar la confianza del club. El técnico riojano se convirtió así en el segundo entrenador cesado en la categoría en apenas seis jornadas, después de Johan Plat en el propio Castellón, que se encomendó -de forma interina- a un Pablo Herández que precisamente durante el pasado fin de semana logró estrenar el casillero de victorias orellut frente a los cazurros, y que podría tener continuidad a partir de este punto.

Suscríbete para seguir leyendo