Sigue en directo el Córdoba CF-Racing de Santander

El Córdoba CF vuelve al calor de su feudo con una prueba de máximo calibre: el Racing de Santander, que pasará por El Arcángel a partir de las 21.00 horas. Hasta el arranque de la jornada partía como líder el cuadro cántabro, mientras los de Iván Ania, algo apurados en este comienzo de temporada, abordarán la cita en puestos de descenso tras la victoria del Albacete ante el Valladolid. Por tanto, habrá un plus de exigencia en ese sentido, acompañado de la idea de resarcirse del pasado revés en Andorra con la que ya llegaban los blanquiverdes. Ciertos paralelismos guarda esa situación incluso con la de los de José Alberto López, que hace apenas una jornada cedieron su primera derrota del curso, ante la Cultural en El Sardinero (2-4) y querrán desquitarse.

Insiste el Córdoba CF 32'. También buena intervención de Jokin, que despejó el desparo de Vilarrasa. En el rechace, lo intentó Jacobo, pero el esférico acabó por encima de la portería rival.

Vuelve a intervenir Iker Álvarez 30'. ¡Y VUELVE A SALVAR IKER ÁLVAREZ! En un mano a mano, el andorrano frenó el tiro de Sangalli y volvió a evitar el primero del Racing.

Se retira Gustavo Puerta 22'. Vuelven a entrar las asistencias médicas para atender a Gustavo Puerta. No puede continuar el centrocampista y tiene que salir en camilla del terreno de juego. En su lugar entra Sergio Martínez.

Detiene Jokin 21'. Buena intervención de Jokin, que despejó el disparo de Jacobo González.

Entran las asistencias 19'. Entran las asistencias médicas para antender a Gustavo Puerta. Continúa el centrocampista sin problemas.

Buena parada de Iker Álvarez 17'. ¡Paradón de Iker Álvarez! El andorrano detiene el chut de Jeremy y evita el primer tanto del Racing.

Prueba Jacobo 13'. Lo intenta Jacobo González desde fuera del área. Despeja Jokin sin problema.

Amarilla para Manu Hernando 10'. También recibe la cartulina amarilla Manu Hernando.

Primera amarilla 9'. Mantilla recibe amonestación por parte del colegiado tras empujar a Kevin Medina. Primera tarjeta amarilla del encuentro.