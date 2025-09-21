En Directo
Fútbol | 6ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Córdoba CF-Racing de Santander
Los de Iván Ania buscan un triunfo balsámico con el que ganar terreno en la tabla ante el líder de Segunda, el cuadro cántabro
El Córdoba CF vuelve al calor de su feudo con una prueba de máximo calibre: el Racing de Santander, que pasará por El Arcángel a partir de las 21.00 horas. Hasta el arranque de la jornada partía como líder el cuadro cántabro, mientras los de Iván Ania, algo apurados en este comienzo de temporada, abordarán la cita en puestos de descenso tras la victoria del Albacete ante el Valladolid. Por tanto, habrá un plus de exigencia en ese sentido, acompañado de la idea de resarcirse del pasado revés en Andorra con la que ya llegaban los blanquiverdes. Ciertos paralelismos guarda esa situación incluso con la de los de José Alberto López, que hace apenas una jornada cedieron su primera derrota del curso, ante la Cultural en El Sardinero (2-4) y querrán desquitarse.
Insiste el Córdoba CF
32'. También buena intervención de Jokin, que despejó el desparo de Vilarrasa. En el rechace, lo intentó Jacobo, pero el esférico acabó por encima de la portería rival.
Vuelve a intervenir Iker Álvarez
30'. ¡Y VUELVE A SALVAR IKER ÁLVAREZ! En un mano a mano, el andorrano frenó el tiro de Sangalli y volvió a evitar el primero del Racing.
Se retira Gustavo Puerta
22'. Vuelven a entrar las asistencias médicas para atender a Gustavo Puerta. No puede continuar el centrocampista y tiene que salir en camilla del terreno de juego. En su lugar entra Sergio Martínez.
Detiene Jokin
21'. Buena intervención de Jokin, que despejó el disparo de Jacobo González.
Entran las asistencias
19'. Entran las asistencias médicas para antender a Gustavo Puerta. Continúa el centrocampista sin problemas.
Buena parada de Iker Álvarez
17'. ¡Paradón de Iker Álvarez! El andorrano detiene el chut de Jeremy y evita el primer tanto del Racing.
Prueba Jacobo
13'. Lo intenta Jacobo González desde fuera del área. Despeja Jokin sin problema.
Amarilla para Manu Hernando
10'. También recibe la cartulina amarilla Manu Hernando.
Primera amarilla
9'. Mantilla recibe amonestación por parte del colegiado tras empujar a Kevin Medina. Primera tarjeta amarilla del encuentro.
Comienza el partido (0-0)
1'. ¡Arraaaaaaaaaanca el encuentro en El Arcángel! Primera posesión para los blanquiverdes.
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
- El Arcángel ya custodia a Juanín, leyenda del Córdoba CF
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- La Gerencia de Urbanismo da un nuevo paso para la instalación deportiva de Costanillas-Hornillo
- ¿Por fin le diremos en Córdoba 'hasta el año que viene' al aire acondicionado? Esto dice la Aemet
- Del calor asfixiante al otoño en 24 horas: así afectará el desplome térmico a Córdoba