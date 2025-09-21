Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol | 6ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Racing de Santander

Los de Iván Ania buscan un triunfo balsámico con el que ganar terreno en la tabla ante el líder de Segunda, el cuadro cántabro

Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel

Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel

Ver galería

Córdoba CF-Racing de Santander | Las imágenes de la afición en El Arcángel /

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF vuelve al calor de su feudo con una prueba de máximo calibre: el Racing de Santander, que pasará por El Arcángel a partir de las 21.00 horas. Hasta el arranque de la jornada partía como líder el cuadro cántabro, mientras los de Iván Ania, algo apurados en este comienzo de temporada, abordarán la cita en puestos de descenso tras la victoria del Albacete ante el Valladolid. Por tanto, habrá un plus de exigencia en ese sentido, acompañado de la idea de resarcirse del pasado revés en Andorra con la que ya llegaban los blanquiverdes. Ciertos paralelismos guarda esa situación incluso con la de los de José Alberto López, que hace apenas una jornada cedieron su primera derrota del curso, ante la Cultural en El Sardinero (2-4) y querrán desquitarse.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents