Muletas, paraguas y polémicas: las instrahistorias de los Córdoba CF-Racing de Santander

El Córdoba CF afronta este domingo una cita de máxima exigencia en El Arcángel. Los blanquiverdes reciben al Racing de Santander, líder de la categoría, con la urgencia de levantarse tras el duro tropiezo en Andorra, que dejó la tercera derrota en este inicio irregular de temporada y unas sensaciones inquietantes en la segunda mitad. El reto no es menor: restituir la fortaleza de casa frente a un adversario que, pese a su condición de puntero, llega también con heridas recientes tras la derrota sufrida en El Sardinero frente a la Cultural Leonesa (2-4).

Un duelo de caminos cruzados

Y tendrá especial atractivo el duelo, tanto mirando al presente como con un simple vistazo al pasado. Porque la historia entre cordobesistas y racinguistas viene de largo, si bien no ha sido tan extensa como cabría imaginar... Apenas 21 encuentros unen sus trayectorias hasta la actualidad, aunque con varios capítulos que han quedado para el recuerdo. El balance, eso sí, refleja casi un empate: siete triunfos cordobesistas y once cántabros, además de tres empates. La mitad de esos choques se dieron en eliminatorias coperas o en liguillas de ascenso, contextos de máxima tensión en los que ambos equipos firmaron páginas complejas de olvidar para sendas aficiones. O incluso para espectadores neutrales...

Mejor saldo tienen los cordobeses en campo propio, no obstante. De hecho, en El Arcángel, el Córdoba CF logró seis de esas siete victorias, mientras que el Racing se impuso en tres ocasiones, la última hace apenas una temporada. Para encontrar la anterior hay que retroceder casi dos décadas, cuando un joven Quique Setién dirigía a un conjunto cántabro que acabaría ascendiendo a Primera.

Alcaraz y las muletas, o el paraguas...

Entre los recuerdos imborrables aparece el 3-1 de noviembre de 2010 en los dieciseisavos de Copa del Rey. Aquella noche épica en Santander, bajo un diluvio, el Córdoba CF de Lucas Alcaraz consiguió clasificarse en la prórroga gracias a un penalti transformado por Jorge Luque en el último suspiro. Y es que la imagen del técnico granadino, recién operado y apoyado sobre unas muletas en la línea de banda, forma ya parte de la memoria colectiva blanquiverde.

Otro episodio cargado de dramatismo se remonta a 1991, en la liguilla de ascenso a Segunda. El club andaluz ganaba 3-1 a falta de dos minutos, pero el Racing firmó un empate (3-3) que lo encaminó hacia el ascenso y dejó a los cordobesistas sin opciones. Aquel duelo fue recordado también por el polémico arbitraje de Salinas Romero, que llegó a ser perseguido por un aficionado con un paraguas tras el pitido final, después de una actuación no exenta de polémica. Un joven Rafa Berges, que brillaba en aquella plantilla, fue protagonista con un tanto mal concedido y unas declaraciones que aún resuenan: «el árbitro ha sido un impresentable desde el inicio», señalaba hace más de tres décadas el cordobés.

Mantecón se lamenta sobre el césped del antigo El Arcángel tras el empate del Racing de Santander ante el Córdoba CF. / Córdoba

Entre la necesidad y la ilusión

Por tanto, el choque de este domingo -el número 22 en la cuenta entre ambos- llega en circunstancias distintas pero con la misma carga emocional que siempre suele rodear a este tipo de cruces. Será ese el contexto, propicio o no, para que el Córdoba CF también busque la forma de enderezar el rumbo tras un arranque de campeonato plagado de altibajos. Por su parte, el Racing de José Alberto López a buen seguro llegará con ganas de desquitarse...

