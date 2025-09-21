Las notas
Iker Álvarez y Vilarrasa, los protagonistas del empate del Córdoba CF ante el Racing
Las paradas del meta andorrano y el tanto del lateral, junto a la diana final de Carracedo, lo más destacado del duelo en El Arcángel
IKER ÁLVAREZ (6)
Héroe
Le dio la razón a Ania: está para asumir la titularidad. Salvó cuatro goles cantados y poco pudo hacer en el resto. Gran debut.
CARLOS ISAAC (2)
Superado
Totalmente superado por Sangalli. Trató de aportar en ataque, pero en defensa fue un agujero. La banda izquierda visitante gozó de muchos espacios.
XAVI SINTES (2)
Desacertado
No da con la tecla el balear este curso. Se marchó visiblemente molesto, tras un encuentro incómodo y muy exigido. Andrés Martín le ganó el pulso.
FOMEYEM (4)
Evitó el tercero
No negocia esfuerzos y es imperial en la parcela física, pero necesita dar más. Sacó el 1-3 con la portería vacía.
VILARRASA (5)
Mejorando
Exhibió mejoría. Cerró su banda y anotó su primer gol como blanquiverde. Clave para arañar el punto.
ISMA RUIZ (4)
Solo en defensa
Carreras por doquier, mucho despliegue, pero poca incidencia de mediocampo hacia adelante.
PEDRO ORTIZ (3)
Desaparecido
Alguna conducción y poco más. Sin influencia. Se evidenció que llega sin mucho rodaje.
JACOBO GONZÁLEZ (4)
Intentos y expulsión
Fue de los más activos en la primera mitad y mereció el gol. Desaparecido tras el descanso y se marchó expulsado.
KEVIN MEDINA (3)
Poco
De más a menos el malagueño. Comenzó entonado, pero se desinfló pronto.
CARRACEDO (4)
Galones, pero apagado
No desbordó ni inquietó. Muy lejos de su nivel real. Asistió a Villarasa y ejecutó el penalti del empate final.
SERGI GUARDIOLA (4)
Sin gol
Tuvo hasta tres ocasiones claras, pero el punto de mira sigue desviado. Lo intenta, le pone empaque, pero falla.
THEO ZIDANE (3) Falla la ejecución.
RUBÉN ALVES (-) Provocó el penalti.
FUENTES (-) Peleón.
REQUENA (-) Perdido.
