Córdoba CF-Racing de Santander: Carlos Muñiz, árbitro del partido

El árbitro Carlos Muñiz Muñoz (Zaragoza, 1995), perteneciente al colegio aragonés, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el sexto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Racing de Santander en El Arcángel (21.00 horas), con motivo de la jornada seis del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado zaragozano, de 29 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas cinco temporadas, una en Segunda Federación, dos en Primera RFEF y otro par, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 62 partidos, con un registro de 219 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 3,53 por partido- y 11 rojas -0,18-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 31 triunfos locales en el expediente, como contraste de 15 empates y 16 victorias visitantes.

La del domingo tampoco será la primera ocasión en la que Muñiz Muñoz arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras cuatro ocasiones. El balance resultante deja dos victorias blanquiverdes, un empate y una derrota. Mientras, con el Racing ha coincidido en otros dos envites, con un saldo de un empate y una derrota.

En el VAR estará el catalán Rubén Ávalos Barrera, de 38 años, que este año suma su octavo ejercicio en el fútbol de plata.