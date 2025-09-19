José Alberto López, técnico del Racing: “El Córdoba CF se ha reforzado para dar un paso más”

De «equipo con potencial» o «diseñado para dar un paso más» etiquetan nada menos al Córdoba CF desde latitudes cántabras. Concretamente desde Santander, donde su equipo de cabecera, el Racing de Santander de José Alberto López, también anda descontando las horas para su inminente visita a El Arcángel de este domingo (21.00 horas), con motivo de la sexta jornada del calendario de Liga en Segunda División. Y lo hacen los santanderinos como primeros clasificados, después de un arranque de Liga prácticamente inmaculado que ahora, pese al tropiezo semana atrás ante la Cultural, se someterá al examen blanquiverde.

«Es un equipo muy reconocible, valiente, que juega muy ancho, que tienen un ritmo de balón alto, que es un equipo a nivel ofensivo que te exige muchísimo, y que luego es valiente también para tirar la línea adelantada. Es de los equipos de la Liga en estas cinco jornadas que más defiende lejos de su portería», expresó López, técnico santanderino, igualmente resaltando las «ganas de reivindicarse» de sus pupilos tras el traspié con la Cultural.

Cautela con los califas

Y es que el ovetense -paisano de Iván Ania- no se fía un ápice de los blanquiverdes, de los que subraya su capacidad para inquietar en los últimos metros. Sobre todo, en la presión: «Creo que tiene muchos condicionantes que nos van a poner en dificultades, que tenemos que interpretar bien. Nos van a llevar muy al duelo en muchas situaciones donde tenemos que competir bien y, sobre todo, ser un equipo cohesionado, ser un equipo que no tenga ni una desconexión en ningún momento del partido porque vamos a tener frente un rival que, ante cualquier desconexión, ante cualquier situación que se pueda aprovechar, lo va a hacer», señaló.

También quiso repasar las siempre complejas visitas a El Arcángel, un escenario en el que tradicionalmente, en los cruces entre ambos conjuntos, la balanza se ha inclinado a favor de los departamentales: seis victorias caseras, un empate y tres derrotas visitantes. El último de esos reveses, en el pasado curso. «Vamos a tener un escenario exigente como siempre es visitar El Arcángel, con un equipo también dirigido como el Córdoba CF por Iván», aseguró el entrenador racinguista.

