Córdoba CF: Resultados y clasificación en LaLiga Hypermotion 25-26

El Córdoba CF recibe al líder Racing ed Santander en su sexta prueba de la temporada 2025-26 en Segunda División, este domingo a las 21.00 horas en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Clasificación y resultados de la jornada en Segunda

Los cordobeses se sitúan en mitad de la tabla baja tras la quinta jornada del campeonato, con cuatro puntos en el casillero, por lo que el reto para ellos será ahora reencontrarse con la victoria tras el pasado revés en Andorra.

En Diario Córdoba podrá seguir todo lo ocurrido en las diferentes jornadas, con información de actualidad del Córdoba CF. Aquí también puede comprobar los resultados -después del pistoletazo de salida de la temporada- de cada partido de la escuadra cordobesa y del resto de rivales de la categoría, al igual que la clasificación actualizada tras cada fin de semana.

Mucho ambiente en la grada de El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Sistema de competición

La competición ordinaria en el segundo escalón del fútbol español constará de 42 jornadas, más la posterior fase de promoción. El primer y el segundo clasificado una vez concluida la etapa regular darán el salto de forma directa a Primera División, mientras que los equipos ubicados del tercer al sexto puesto serán parte del play off a la élite, del que saldrá el último equipo con billete para la máxima categoría del ejercicio 2026-2027. Descenderán los últimos cuatro clasificados de la tabla en esos términos, siendo equipo de Primera Federación desde entonces.

LaLiga Hypermotion, en esa línea, arranca el 16 de agosto y finalizará su hoja de ruta el 31 de mayo del próximo año. En total, se celebrarán la friolera de 462 encuentros a lo largo de la campaña. Una semana después darán comienzo las rondas por el ascenso, en formato de ida y vuelta, con primer duelo en el terreno de juego del peor clasificado en el emparejamiento. Además, el mejor posicionado en el lapso del circuito doméstico se reserva la ventaja del pase de fase en caso de un hipotético empate tras prórroga en la segunda de las citas, que tendrá lugar en su feudo.

El esquema de emparejamientos en el play off seguirá los cánones tradicionales, midiendo inicialmente al tercero contra el sexto y el cuarto contra el quinto. De dichos cruces saldrán dos ganadores, emplazados a la final por el ascenso -también a ida y vuelta- para determinar el último equipo que consigue ascender a Primera.