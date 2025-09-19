Actualidad blanquiverde
El Ayuntamiento de Córdoba rotula erróneamente la glorieta dedicada a Juanín
En lugar de Juan García Díaz, los operarios renombran a la leyenda del Córdoba como "Juan García Ruiz" horas antes de la inauguración oficial
El Ayuntamiento de Córdoba inaugurará este viernes, a las 19.00 horas, la glorieta dedicada Juanín, la leyenda del Córdoba CF que fue uno de los máximos goleadores de la historia cordobesista, así como uno de los jugadores que en más ocasiones se vistió la camiseta blanquiverde.
Todo está preparado para que se inaugure la glorieta situada enfrente de El Arcángel, en las confluencias entre la avenida del Campo de la Verdad y la de Las Lonjas, en la que está previsto que estén presentes veteranos del Córdoba CF, representación del club blanquiverde, familiares y amigos de Juanín, el eterno 8 y posiblemente la mayor leyenda cordobesista que hubo sobre el campo.
Sin embargo, un error ha condicionado toda la jornada, ya que los operarios del Ayuntamiento rotularon la glorieta como de "Juan García Ruiz" y no Juan García Díaz, que era el verdadero nombre del que fuera legendario capitán del Córdoba CF.
Las reacciones no se hicieron esperar a través de las redes sociales, desde políticos a aficionados, pasando por expresidentes, como Paco Rojas, que avisaba en la red social que los propios veteranos informaron del verdadero nombre de Juanín.
