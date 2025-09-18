Andrés Martín: "Ir a El Arcángel, ver Córdoba y a su gente siempre es especial"

Andrés Martín, que fuera delantero del Córdoba CF durante tres temporadas reconoció este jueves que volver a Córdoba para él "siempre es bonito" por los tres años que estuvo jugando en el club cordobesista. "Jugar en Córdoba es siempre muy bonito, ir a El Arcángel, ver Córdoba y a su gente siempre es especial. Estuve tres años allí muy bien, siempre es bonito volver a la que fue tu casa", apostilló el futbolista andaluz en la rueda de prensa ofrecida tras el entrenamiento del Racing de Santander, preparatorio del encuentro que le enfrentará al Córdoba CF, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el próximo domingo, a las 21.00 horas.

"Muchos goles"

Andrés tiene claro que el conjunto de Iván Ania va a poner al Racing de Santander las cosas "muy difíciles", y piensa que va a ser "un encuentro disputado, intenso y de ida y vuelta", ya que ambos conjuntos son muy ofensivos. Subrayó el jugador de Aguadulce que el del domingo va a ser un partido diferente al pasado que jugó el Racing de Santander frente a la Cultural y Deportiva Leonesa, ya que tanto él como sus compañeros han aprendido a que tienen que salir "con mucha más intensidad al terreno de juego".

André Martín, en su etapa en el Córdoba CF. / CCF

Precisamente, reconoció que ese encuentro del pasado domingo "fue muy malo", porque salieron "sin intensidad y anticompetitivos", por ello cree que deben de dar un paso adelante y no salir a los encuentros como lo hicieron. Sin embargo, Andrés Martín apuesta por que en los partidos del Racing "siempre va a haber goles", y es que, según los datos, es el mejor equipo a nivel ofensivo, aunque tendrían que "dar un paso adelante a nivel defensivo".

Respecto al pasado mercado de fichajes, el '11' verdiblanco ha subrayado que lo vivió "muy tranquilo", porque está "muy cómodo y contento en Santander", en donde se siente una pieza importante. "Ha sido todo muy sano, no han llegado ofertas que convenzan ni al club ni a mí", señaló. Finalmente, Andrés apuntó que, pese a llevar cuatro goles y pensar que está a un buen nivel de trabajo, en el aspecto técnico no está tan cómodo como la temporada pasada, aunque cree que con esfuerzo volverá a su mejor versión.

