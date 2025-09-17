La peña de Posadas, decana del Córdoba CF, celebra su 50 aniversario

La Peña Córdoba CF de Posadas celebró anoche el acto conmemorativo de su 50 aniversario en el Cine Teatro Liceo Manuel Rumí Cortés de la localidad malena. Un evento lleno de recuerdos, emociones y cordobesismo a raudales donde se dieron la mano el pasado, presente y futuro de la peña decana del club blanquiverde. Entre el ramillete de invitados, el alcalde de Posadas, Emilio Martínez; el delegado de Deportes de la Diputación, Antonio Martín; el presidente de la Federación de Peñas del Córdoba CF, José Luis Llergo; los exfutbolistas, Pepe Díaz y Pepín; y representantes de peñas de la capital y provincia. No hubo, sin embargo, representación por parte del club, lo que generó el lógico malestar. El acto lo abrió el periodista, Antonio David Jiménez, realizando un recorrido por la historia de la peña de Posadas y destacando su valor como modelo a seguir en el mundo peñístico del Córdoba CF.

Un 16 de septiembre de 1975 tuvo lugar la fundación de la peña malena, siendo el primer presidente Paco Soler, que fue reconocido junto a otros seis socios que llevan este medio siglo formando parte de la peña, algunos de ellos fundadores: Juan Palacios, Manuel Hidalgo, Bartolomé García, Andrés Medina, Nicolás Fernández y Florentino García.

Por otro lado, se obsequió a Pepe Díaz con un detalle por su colaboración constante con la peña y se entregaron los carnets a los 17 primeros socios infantiles, una iniciativa que se ha puesto en marcha esta temporada por parte de la directiva presidida por Carlos Canovaca, que lleva trece años como máximo responsable. Le antecedieron en el cargo Paco Yamuza, Manuel Hidalgo y el mencionado, Paco Soler, el cual también llegó a ser directivo del club en los años de Ricardo Mifsut. Curiosamente, en esta etapa de complicada viabilidad del Córdoba CF, la Peña de Posadas colaboró económicamente con la entidad.

Canovaca agradeció el papel de los pioneros y tuvo una mención especial para «los socios que ya no están con nosotros, siempre presentes en todas las actividades y en los partidos a los que asistimos».

«Queremos continuar transmitiendo los valores de lealtad, unión y compañerismo para seguir siendo referente del cordobesismo en la provincia, y que este 50 aniversario sea punto de encuentro entre la historia y el futuro. La Peña Córdoba CF de Posadas mantendrá su pasión y compromiso muchos años más», añadió.

La celebración de la efemérides tendrá un segundo capítulo el próximo 4 de octubre con un día de convivencia en el Auditorio Municipal Felipe Pérez Fernández con todas las peñas cordobesistas y las asociaciones deportivas de la localidad. Como preámbulo, habrá un partido entre los veteranos del Córdoba CF y los del Real Betis Balompié (11.30 h. Estadio Municipal Víctor Méndez).

Por último, la Peña Córdoba CF de Posadas tiene proyectado realizar antes de Navidad un encuentro de jugadores de la actual primera plantilla blanquiverde con alumnado de los dos colegios infantiles del municipio de Posadas, con entrega de pulseras conmemorativas del 50 aniversario de la peña. n

Suscríbete para seguir leyendo