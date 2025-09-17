El Córdoba CF y su letal transición defensiva

El Córdoba CF no es ajeno a la evolución que afecta al fútbol en todos sus conceptos. De hecho, en los tres últimos años se ha hecho especial hincapié sobre el asunto en el entorno de la plantilla cordobesista y del propio club. Se debate cada vez más sobre conceptos de juego en todos los sentidos. Y la llegada de Iván Ania a la entidad blanquiverde no ha hecho sino aumentar dicho debate. La emoción en no pocos partidos, las transiciones, sobre todo las ofensivas, y la explosión de no pocos jugadores ha provocado que desde la grada de El Arcángel el Córdoba CF haya atraído, cada domingo, a un público que, en teoría, no se conforma ya sólo con el resultado, sino que también reclama buen juego o, en su defecto, emociones, sean estas de uno u otro signo.

Ascenso y disfrute

El ascenso a Segunda abrió la puerta a otra forma de disfrutar que hacía años que no se saboreaba en El Arcángel. La permanencia obtenida en la 2024-25 se dio por buena, máxime cuando hubo algún encuentro remarcable en cuanto a juego o emoción. Pero el Córdoba CF arrastra problemas que siempre han estado ahí y en cada temporada han supuesto una amenaza latente a la estabilidad del conjunto blanquiverde, se haya querido ver o no dicha amenaza.

Iván Ania habla a sus jugadores en un entrenamiento de la pasada semana. / A.J. GONZÁLEZ

Una posesión útil

Uno de los conceptos que se manejan últimamente en este Córdoba CF es el de la efectividad de la posesión. Es decir, no basta con poseer el balón, sino también que dicha posesión sirva, para construir ofensivamente, como se tiene asimilado, sino que también esa posesión sirva para eliminar la amenaza del rival. El concepto ya lo transmitió verbalmente Johan Cruyff y de forma pública: “Todo el tiempo que tengo yo el balón no lo tienes tú, por lo que no puedes atacarme”. Utilizar la posesión como arma defensiva fue un concepto que Guardiola elevó un punto más elevado de lo visto antes. Y muchos son los entrenadores y equipos que han seguido ese camino.

Iván Ania saluda a Eder Sarabia antes del partido entre el Elche y el Córdoba CF de la pasada temporada. / LOF

Elche, efectividad de posesión

Sin ir más lejos, la pasada temporada en Segunda División A se proclamó campeón el Elche de Eder Sarabia, un técnico que no oculta su gusto por Guardiola ni por el juego de posesión. De hecho, la pasada campaña su Elche fue el equipo con mayor posesión de toda la categoría, ya que promedió un 61,7% en todo el Campeonato. De forma elocuente conforme a los postulados de Guardiola o Cruyff, ese casi 62% de posesión no sólo le ayudó a proclamarse campeón, sino que también le convirtió en el equipo que menos goles encajó, ya que sólo lamentó 34 goles en 42 partidos. Por contraponer de forma llamativa, el segundo equipo que menos goles encajó tras él recibió 40 goles, seis más, y con un sistema opuesto, ya que el Mirandés de Lisci abogaba por una versión 3.0 del catenaccio, con un equipo muy disciplinado tácticamente en busca de la efectividad defensiva. Mientras que el Elche, con 34 goles en contra, fue el que más posesión tuvo, el Mirandés, con 40, fue el cuarto con menos balón en la categoría, con un 45,4% de posesión.

El sistema bueno es el que funciona, suelen decir muchos entrenadores, dejando claro que no se entregan con los ojos cerrados a un estilo o a otro. O a una filosofía, que gusta decir a no pocos entrenadores. En definitiva, efectividad. ¿Cuál es el estilo o equipo más eficiente? Pues está claro que el Córdoba CF no.

La afirmación no se basa sólo en lo que se ve en este primer mes de competición en Segunda División por parte cordobesista. La pasada campaña, 2024-25, el Córdoba CF fue el tercer equipo con más posesión en la categoría, sólo por detrás del citado Elche (61,7%) y del Castellón (56,7%). El equipo de Iván Ania cerró la temporada con una posesión media del 55,9%, muy lejos de la del Cartagena (40,4%), el Albacete (43,5%), el Huesca (44,1%) o el Mirandés (45,5%), los cuatro que menos balón tuvieron. De ellos, uno descendió, el Cartagena, mientras que los otros tres se salvaron y, de hecho, el Mirandés disputó las eliminatorias de ascenso a Primera, mientras que el Huesca peleó una plaza hasta las últimas jornadas de la Liga regular.

La clave: transición defensiva

El Córdoba CF, fue el tercero en posesión, pero defensivamente de poco le sirvió, ya que fue el tercero que más goles encajó, 63, por lo que su efectividad defensiva en lo que a posesión se refiere fue más que pobre. Curiosamente, al Castellón le pasó lo mismo, también encajó 63 goles y casi calcó la posesión de los blanquiverdes.

¿Play off? 39 goles en contra

Para los que han mirado a la parte alta de la clasificación como objetivo en esta temporada, entre los que se incluye la planta noble de El Arcángel, hay que señalar que la media de goles encajados de los equipos que ascendieron o jugaron los play off en la última década fue de 39 tantos. Es decir, para entrar entre los seis primeros clasificados, la estadística señala que hay que encajar menos de 40 tantos, a 24 goles de distancia de los encajados por el Córdoba CF la campaña pasada.

De los 60 equipos que pelearon por el ascenso o lo consiguieron en la última década sólo cinco (el 8,33%) encajó más de 50 goles, mientras que 34 (el 57%) recibieron 40 goles o menos. Así pues, si el Córdoba CF pretende luchar por una plaza en las eliminatorias de ascenso a Primera en la actual temporada 2025-26 sólo posee un camino: mejorar defensivamente. Y en esa mejora incluye una mejor y mayor efectividad de la posesión, una posesión que en el Córdoba CF se ha demostrado hasta ahora intrascendente en lo que a defensa se refiere.

EL EQUIPO CON PEOR EFECTIVIDAD DEFENSIVA EN LA 2024-25 El Córdoba CF fue el equipo de entre los 22 que peor efectividad defensiva tuvo en el fútbol de plata. Al equipo de Iván Ania «sólo» le tuvieron que disparar en 449 ocasiones para hacerle 63 goles, lo que dejó una media de 7,12 disparos para batir a Carlos Marín. Es decir, con 15 disparos, cualquier rival de los blanquiverdes se «garantizaba» dos goles de ventaja sobre los de Ania. Nadie tuvo peor ratio defensiva que el Córdoba CF, ni siquiera los equipos descendidos. Tras el Córdoba CF se colocó el Castellón, que sufrió para lograr la permanencia y al que dispararon 488 ocasiones para hacerle también 63 goles (7,74 disparos para batirle). Tras el equipo orellut se situó el Tenerife (7,94), el Zaragoza (7,98) y el Racing de Ferrol (8,18). Los equipos que mejor efectividad defensiva mostraron en Segunda División A, la pasada temporada, fueron el Levante (12,97), el Málaga (12,41), el Elche (12,08), el Huesca (11,51) y el Mirandés (11,37). El Córdoba CF se mantiene este año a la cola en lo que a efectividad defensiva se refiere, aunque por ahora no es el peor. Eso sí, muestra peores datos que la pasada campaña, ya que para encajar los nueve goles que ha recibido hasta ahora tan sólo le han tenido que disparar en 54 ocasiones, por lo que los números dicen que el equipo de Iván Ania encaja un tanto por cada seis disparos que recibe. Hay cinco equipos con peor ratio que los blanquiverdes, que en todo caso se mantienen en la cola. Al Granada (4,58), al Almería (4,83), al Albacete (5,61), al Ceuta (5,08) y al Castellón (5,2) es aún más fácil hacerle un gol que el Córdoba CF, mientras que con el Valladolid hay que insistir, y bien que lo sabe el Córdoba CF, para hacerle un gol, ya que los blanquivioletas reciben un tanto cada 21,5 disparos. Al Málaga y al Deportivo hay que dispararle en más de 15 ocasiones (15,25), es decir, entre dos y cuatro veces más de la pobre ratio que muestra el Córdoba CF, que lucha por evitar la pobre efectividad defensa de la 2024-25 y tiene aún mucho margen de mejora en ese apartado.

