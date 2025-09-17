El Córdoba CF comienza a trabajar con el Racing de Santander en el horizonte

El Córdoba CF inició este miércoles el trabajo para afrontar la sexta semana de competición que le llevará a enfrentarse el próximo domingo (21.00 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel al Racing de Santander, un rival que pese a su derrota en la pasada jornada en El Sardinero ante la Cultural Leonesa (2-4), llegará al coliseo ribereño como líder de la competición.

Mirando al futuro

El Córdoba CF aún se está lamiendo las heridas tras la derrota (3-1) en Encamp ante el Andorra de la pasada jornada. Un 3-1 que dolió especialmente en el seno del vestuario blanquiverde, no sólo por hincar la rodilla ante un recién ascendido, sino por la manera en la que se produjo. El conjunto blanquiverde tuvo ocasiones en la primera mitad, si no para resolver el encuentro sí para ponerlo a su favor, y luego lo paró caro con una segunda parte en la que volvieron a aparecer todos los problemas de este Córdoba CF, sobre todo en el aspecto defensivo, en donde un Andorra que no mostró excesivas cualidades fue capaz de superar al equipo de Iván Ania e incluso se le quedó algún gol adicional en el tintero.

Sergi Guardiola habla con Iván Ania durante el entrenamiento del Córdoba CF, este miércoles. / Manuel Murillo

A lo largo de hora y media se ejercitó la plantilla del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva a las órdenes de un Iván Ania que tendrá que buscar la reacción de su equipo ante el rival cántabro, que en sus dos salidas anteriores ganó en Albacete y en Almería por idéntico resultado, 2-3, por lo que demostró que mantiene la pólvora que ya mostró la pasada temporada, una cualidad a vigilar especialmente por parte de un Córdoba CF que sigue sufriendo defensivamente.

Iván Ania ve cómo poco a poco va recuperando efectivos tras recibir estos el alta médica. Ahora también tienen ya prácticamente todos el alta competitiva. Pedro Ortiz mostró en la sesión celebrada en Camino Carbonell un llamativo vendaje en su pierna izquierda, en donde recibió un golpe en el transcurso del partido contra el Castellón en El Arcángel, por lo que tuvo que ser sustituido por Kevin Medina en el minuto 15. El balear, pese al vendaje, entrenó con normalidad y el contratiempo no le impide competir.

Al igual que Pedro Ortiz, tanto Alberto del Moral como Rubén Alves también entrenaron normalidad, tal y como vienen haciéndolo en las últimas semanas, por lo que la acmulación de entrenamientos no hacen sino acercarles a ambos, al igual que a Pedro Ortiz, a la pelea por un hueco en el once titular, también para el encuentro de este domingo frente al Racing de Santander. También contó Iván Ania con algún elemento del filial blanquiverde, como el atacante Marcelo.

Marcelo, jugador del filial, saluda a Iván Ania. / Manuel Murillo

Por lo tanto, las únicas bajas con las que cuenta Iván Ania para el encuentro frente a los verdiblancos son las ya conocidas de Adilson Mendes y de Juan María Alcedo. A ambos se les espera para un periodo de tiempo que abarca desde finales del actual 2025 hasta principios del 2026.

Dalisson de Almeida

Por otra parte, Dalisson de Almeida habló para los medios del Córdoba CF, ante los que se mostró "contento por haber disputado los primeros minutos" con la camiseta blanquiverde en Segunda División. "También era importante ver cómo volvía después de la lesión y nada, estaba totalmente superada y, bueno, el resultado no era el que queríamos, pero esto es fútbol y hay que seguir adelante", avisó el centrocampista del Córdoba CF. Sobre el encuentro del domingo ante el Racing de Santander, el jugador cordobesista aseguró que afronta el encuentro "con muchísima ilusión, porque, bueno, el Racing me dio la oportunidad de debutar en Segunda División. Y, bueno, no soy cantabro, pero me siento como uno más porque me crié allí desde que vine de Brasil y, sobre todo, también porque es un partido en el que se va a fijar mucho mi entorno, mi familia y y por eso para mí este partido es especial", comentó el futbolista. Además, sobre el encuentro del domingo en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, Dalisson explicó que el grupo afronta el choque "con mucha responsabilidad, concentrados y, bueno, sabemos que es un rival difícil, pero intentaremos hacer nuestro trabajo bien e intentar dar una alegría a nuestra afición". Finalmente, el centrocampista del Córdoba CF comentó que él y sus compañeros ven al Racing "como un equipo bastante complicado, porque son ahora mismo los líderes de la categoría y nada, tienen un estilo de juego bastante claro, ¿no? Son muy agresivos en la zona final del terreno de juego, pero nosotros intentaremos hacer bien nuestro trabajo para plantarle cara y darle a la afición una alegría".

