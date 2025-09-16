Tres fijos en mitad de la incertidumbre: el Córdoba CF se agarra a Isma Ruiz, Fomeyem y Jacobo

El Córdoba CF sigue sin encontrar el rumbo en su segunda temporada consecutiva en Segunda División. Cinco jornadas han bastado para sembrar dudas, tres derrotas en el casillero y unas sensaciones que se alejan de lo que se esperaba, o al menos de lo deseado. En medio de ese arranque gris, Iván Ania aún no da con la tecla, varios futbolistas no alcanzan el nivel exigido y la necesidad de elevar prestaciones se hace cada vez más evidente. Sin embargo, entre la irregularidad general, hay tres nombres que se han erigido como el esqueleto blanquiverde en este complejo arranque de campaña 2025-2025: Franck Fomeyem, Isma Ruiz y Jacobo González. Los tres fijos hasta el momento para el asturiano.

Fomeyem, el central imprescindible

Empezando por la retaguardia, el camerunés ha pasado en apenas unas semanas de la incertidumbre veraniega a ser el único futbolista de campo que lo ha jugado todo. Titular y completo en las cinco jornadas, se ha convertido en una pieza fija para Ania. Su despliegue físico, la contundencia en las coberturas y una seriedad creciente lo han colocado como líder de la zaga, en un contexto donde la defensa aún ofrece demasiadas dudas. Mientras sus compañeros se reparten minutos entre rotaciones y pruebas, Fomeyem permanece intocable en el eje. Y es que todo se mueve a su alrededor, mientras que él sigue fijo. De hecho, todas las posiciones de la defensa han ido alternando nombres, menos la suya...

En la banda derecha se han ido sucediendo Carlos Albarrán y Carlos Isaac, en el otro puesto de central la alternancia ha estado entre Xavi Sintes y Álex Martín, con Rubén Alves en la recámara -ya recuperado- , mientras que en el costado zurdo, hasta su lesión, Juan María Alcedo estaba siendo la otra opción a Ignasi Vilarrasa. Todos se movían, menos el ex del Antequera.

Fomeyem se prepara para realizar un pase durante el encuentro ante el Andorra. / lof

Isma Ruiz, motor de la medular

Algo similar ocurre con el granadino. El de Gójar es otro de los nombres propios en este arranque, o al menos uno de los pocos que están manteniendo cierta regularidad. Cinco titularidades también acumula y apenas un puñado de minutos ha descansado Isma Ruiz en lo que va de curso -en el estreno ante el Sporting, en el último tramo-. Su capacidad para sostener la medular, su despliegue constante y la facilidad para abarcar campo le mantienen como fijo en el plan del preparador asturiano, igual que en temporadas anteriores. Eso sí, le sigue faltando un socio estable: la rotación de compañeros, de Theo Zidane a Dani Requena, pasando por Pedro Ortiz o Alberto del Moral, aún no ha dado con la pareja ideal para acompañar al «8».

Jacobo, referencia ofensiva

La conversación se extiende a la punta de lanza. Y es que si hay un futbolista que está logrando marcar cierta diferencia en el frente de ataque, ese es Jacobo González. Sea en banda izquierda, derecha, mediapunta o incluso como falso nueve -por ahí se le vio durante algunos minutos en el encuentro ante Las Palmas en El Arcángel-, el madrileño se ha convertido en el principal argumento ofensivo del equipo. Dos goles ya lo acreditan como máximo artillero cordobesista y su impacto va más allá de las cifras: sigue siendo el especialista a balón parado y con presencia en todos los esquemas que propone Ania. Prueba de ello son 431 minutos que suma y la etiqueta de imprescindible. Es más, de haber subido al marcador su diana en Valladolid, ya sumaría tres en el casillero.

Jacobo conduce el esférico durante el Andorra-Córdoba CF. / LOF

