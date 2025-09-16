Comienza el baile de banquillos en Segunda: Johan Plat, del Castellón, primer entrenador destituido el curso

El curso en Segunda División apenas ha consumido media decena fechas y ya se ha producido el primer movimiento en los banquillos. El Castellón ha decidido prescindir de Johan Plat, técnico que no ha logrado enderezar el rumbo del conjunto orellut en este inicio de campeonato. Con solo dos puntos en la tabla y sin victorias en el casillero, la directiva castellonense ha optado por un relevo inmediato, situando de manera provisional al frente del primer equipo a Pablo Hernández. Y es que el arranque de temporada del neerlandés ha terminado por sentenciarle. Tres derrotas en cinco jornadas, además de un empate a tres frente al Ceuta (3-3) en la última fecha. Además, entre esos tropiezos figura el sufrido en El Arcángel (2-1), donde el Córdoba CF consiguió su única victoria hasta la fecha.

Pablo Hernández, solución interina

El exinternacional español Pablo Hernández, con una dilatada carrera que incluye etapas en el Valencia, Leeds United o el propio Castellón, entrenaba hasta ahora al filial en Segunda RFEF. De este modo, su figura emerge como opción de urgencia para tratar de reconducir una dinámica que amenaza con comprometer la continuidad del club en la categoría de plata. «Dirigirá al primer equipo de manera interina», anunció el Castellón en un comunicado -ya buscando un relevo adecuado-, en el que también se expresó el agradecimiento a Plat por «su trabajo durante sus 24 partidos en el club» y se le desearon «muchos éxitos en sus futuros proyectos», tras algo menos de un año al frente del bloque albinegro.

Plat asumió el mando en enero pasado, tras la destitución de Dick Schreuder, el técnico que había liderado el ascenso orellut desde Primera Federación. El entonces segundo preparador dio el salto al primer plano y logró certificar la permanencia. Sin embargo, su balance global deja números discretos: en 24 encuentros sumó 10 derrotas, 8 empates y apenas 4 victorias.

Primer giro en la categoría

El despido de Plat inaugura un carrusel de movimientos en los banquillos que suele marcar cada temporada en Segunda. Por ahora, el Córdoba CF de Iván Ania permanece ajeno a esa dinámica, dando los primeros pasos de un proyecto que alcanza el tercer año de vigencia bajo la batuta del técnico asturiano, llegado en verano de 23 procedente del Algeciras para coger las riendas del club de El Arcángel.

