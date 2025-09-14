En Directo
Fútbol | 5ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Andorra-Córdoba CF
Los de Iván Ania visitan al equipo revelación del arranque de Liga en busca de su segunda victoria consecutiva
El Córdoba CF visita este domingo al Andorra en el Nou Estadi Encamp, en la que será la tercera cita oficial de los blanquiverdes frente al club del Principado. Y los de Iván Ania planean aprovechar el acelerón de la pasada semana frente al Castellón en El Arcángel (2-1), con una segunda mitad de puro empuje que bastó para darle la vuelta al partido, y con él sumar su segundo triunfo consecutivo en Liga. Enfrente estará un conjunto tricolor que se ha destapado como el equipo revelación en esta fase inicial del campeonato, con siete de 12 puntos en el casillero y que viene de ceder su primera derrota del curso, tras caer ante el Eibar en Ipurúa. Para la cita, Iván Ania no podrá contar con Albarrán, Alcedo ni Adilson Mendes, mientras que Ibai Gómez tampoco podrá alinear a Justin, Cerdá ni Efe Akman.
Se adelanta el Córdoba CF (0-1)
3'. ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL CÓRDOBA CF!
Acción embarrada que acaba introduciendo Petxarroman en su propia meta al tratar de arrebatarle el balón a Sergi Guardiola.
Llega el Córdoba CF
2'. ¡La primera del encuentro! La tuvo Jacobo de cabeza.
Comieeeeenza el partido (0-0)
1'. ¡Arraaaaanca el encuentro en el Nou Estadi Encamp! Primera posesión para los blanquiverdes.
Vuelven los protagonistas
¡Y ya saltan los 22 futbolistas al terreno de juego del Nou Estadi Encamp!
Se marchan los protagonistas
¡Vuelven los jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.
Calientan los blanquiverdes
¡Ya salta a calentar el Córdoba CF al verde del Nou Estadi Encamp!
Alejandro Morilla, el árbitro
El colegiado Alejandro Morilla será el encargado de dirigir el encuentro entre el Andorra y el Córdoba CF. Será la primera vez que el navarro dirigirá tanto a los andorranos como a blanquiverdes. En el VAR estará el madrileño David Gálvez.
Once inicial del Andorra
Y también conocemos el once del Andorra. Ibai Gómez sale con:
Yaako, Petxa, Gael Alonso, Bomba, Lautaro, Sergio Molina, Olabarrieta, Marc Domenech, Imanol, Le Normand y Minsu.
Once inicial del Córdoba CF
¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! En esta ocasión, Iván Ania apuesta por:
Carlos Marín parte bajo palos, acompañado por Vilarrasa, Xavi Sintes, Fomeyem y Carlos Isaac en defensa. Después, en mediocampo aparece Isma Ruiz, que estará junto a Requena y Theo Zidane. En la delantera encontramos a Kevin Medina, Jacobo González y Sergi Guardiola.
Bajas del encuentro
En los blanquiverdes, no estará Carlos Albarrán, baja de última hora en la expedición por motivos personales. Tampoco estarán Alcedo, ya operado, ni Adilson Mendes. En el bando andorrano no están Justin Cerdá ni F Akman.
