Fútbol | 5ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Andorra-Córdoba CF

Los de Iván Ania visitan al equipo revelación del arranque de Liga en busca de su segunda victoria consecutiva

Lance del entrenamiento del Córdoba CF de ayer, ya en Andorra.

Lance del entrenamiento del Córdoba CF de ayer, ya en Andorra. / CCF

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF visita este domingo al Andorra en el Nou Estadi Encamp, en la que será la tercera cita oficial de los blanquiverdes frente al club del Principado. Y los de Iván Ania planean aprovechar el acelerón de la pasada semana frente al Castellón en El Arcángel (2-1), con una segunda mitad de puro empuje que bastó para darle la vuelta al partido, y con él sumar su segundo triunfo consecutivo en Liga. Enfrente estará un conjunto tricolor que se ha destapado como el equipo revelación en esta fase inicial del campeonato, con siete de 12 puntos en el casillero y que viene de ceder su primera derrota del curso, tras caer ante el Eibar en Ipurúa. Para la cita, Iván Ania no podrá contar con Albarrán, Alcedo ni Adilson Mendes, mientras que Ibai Gómez tampoco podrá alinear a Justin, Cerdá ni Efe Akman.

