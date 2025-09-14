Sigue en directo el Andorra-Córdoba CF

Once inicial del Córdoba CF

¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! En esta ocasión, Iván Ania apuesta por:

Carlos Marín parte bajo palos, acompañado por Vilarrasa, Xavi Sintes, Fomeyem y Carlos Isaac en defensa. Después, en mediocampo aparece Isma Ruiz, que estará junto a Requena y Theo Zidane. En la delantera encontramos a Kevin Medina, Jacobo González y Sergi Guardiola.