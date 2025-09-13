Iván Ania y su plan para el Andorra: "Todo pasa por que seamos capaces de quitarles el balón"

El Córdoba CF encara este domingo (14.00 horas) la cuarta jornada de Liga en el Nou Estadi Encamp, donde le espera un Andorra que ha irrumpido con fuerza en su regreso al fútbol profesional. El equipo de Iván Ania llega reforzado anímicamente tras lograr la primera victoria del curso frente al Castellón, una remontada en El Arcángel que dejó buen sabor de boca, pero también aspectos a corregir. Y es que el preparador blanquiverde no se fía un ápice del club del Principado, al que cuelga la etiqueta de «altamente similar», si bien accesible, desde la previa: «Lo que más me preocupa es que tengan el balón. Son un equipo muy trabajado, muy preparado para tener el balón, con una idea de juego muy clara y definida. Todo pasa por que seamos capaces de quitarles el balón», señaló.

Un rival de cuidado

Porque el cuadro andorrano, recién ascendido, ha sorprendido en este inicio por su propuesta ofensiva. Eso sí, llega al duelo tras sufrir su primera derrota del curso en Ipurúa ante el Eibar, lo que no resta un ápice a su condición de bloque peligroso. De hecho, Ania subrayó la similitud de estilos: «Es un equipo similar, los dos tenemos una propuesta parecida. Los dos jugamos con un sistema parecido, queremos ser protagonistas con balón. Cada uno tenemos nuestros matices, nuestras ideas y mecanismos», insistió.

Por su parte, el vestuario cordobesista encara el choque con la intención de dar continuidad a las buenas sensaciones de la semana anterior, aunque con la autocrítica por bandera. «Hemos mejorado respecto a otros años, pero creo que deberíamos de llevar más puntos de los que tenemos ahora mismo. En el partido frente al Castellón hicimos dos tiempos muy diferentes: un primero sobre el que hay cosas que mejorar y un segundo en el que, a base de intensidad y empuje, fuimos capaces de darle la vuelta al marcador».

En ese sentido, el ovetense incidió en los aspectos pendientes: «Estamos trabajando en la mejora defensiva y también en tener más acierto, sobre todo ser más definitivos en el último tercio de campo. Muchas veces, lo que se desarrolla entre las áreas no tiene reflejo en el marcador. Hay que ser dominador tanto de la tuya como de la rival».

Iván Ania da indicaciones a sus futbolistas durante una sesión en la Ciudad Deportiva. / A.J. González

Jan Salas, la novedad

El técnico también valoró la llegada de Jan Salas, última incorporación del mercado estival, cedido por el Mallorca, y que ya sumó su primera semana de trabajo junto al grupo una vez finalizada su concentración con la selección española sub-20 de Paco Gallardo. «Es un jugador que viene en una dinámica de primer equipo del Mallorca y de la selección sub-20. Tiene mucha calidad, muy fino, con mucho talento. Buenos controles, conducciones, pases... Puede jugar de pivote, de interior. Es un jugador que nos eleva el nivel».

Será novedad en la lista el mediocentro catalán, en la que también tendrán continuidad los tres tocados que ya se lograron reincorporar a la dinámica del bloque en fechas previas: Rubén Alves, Dalisson de Almeida y Diego Bri. No será el caso ese de Juan María Alcedo, sin embargo, operado recientemente con éxito de su lesión en el hombro y que no volverá a estar disponible hasta comienzos del próximo año. Tampoco estará Carlos Albarrán, baja de última hora en la expedición por motivos personales.

Ibai Gómez no se fía del Córdoba CF

Desde el otro perfil, el preparador del conjunto andorrano, Ibai Gómez, igualmente aprovechó la recta final previa al encuentro para exponer los peligros que, en clave rival, detectan respecto a la escuadra cordobesa. «Creo que va ser un partido muy atractivo para el espectador, jugamos contra un grandísimo equipo. Espero un partido atractivo, con dos equipos que presionan muy alto. Es el equipo que más roba en campo rival, o de los que más. Es uno de los que más duelos gana... Son muy atrevidos, nosotros también. A ver quién es capaz de conseguir superar esa primera presión alta que hacemos ambos. Tanto uno como otro, si conseguimos superar eso, nos podemos hacer daño», afirmó.

