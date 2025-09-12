El rival del Córdoba CF | Así juega el Andorra, un recién ascendido engañoso

El arranque de la temporada 2025-2026 ya pone al Córdoba CF ante uno de esos duelos con aire de trampa. Tras sacudirse la presión con una victoria balsámica frente al Castellón, el equipo de Iván Ania quiere dar continuidad a las buenas sensaciones este domingo, cuando visite al recién ascendido Andorra en el Nou Estadi Encamp (14.00 horas). La diferencia en la clasificación es estrecha tras apenas cuatro jornadas: los blanquiverdes se sitúan en la decimosexta posición con cuatro puntos, mientras que los pirenaicos suman siete y se asoman a la zona noble desde el octavo puesto, aunque llegan con cierto regusto agridulce tras la última jornada.

En márgenes opuestos

Porque la dinámica es diferente en ambos casos. Si los blanquiverdes vienen reforzados después de imponerse al cuadro orellut, por parte de los de Ibai Gómez la tendencia es distinta: lo hacen tras ceder su primera derrota de la temporada, en la visita al Eibar en Ipurúa (2-0). Eso sí, anteriormente el arranque había sido prácticamente inmaculado, con empate ante Las Palmas (1-1), triunfo a domicilio frente al Zaragoza (1-3) y también victoria en el pulso con el Burgos (2-1). Por tanto, dejando una pequeña muestra pero a tener en cuenta: el único duelo que el club del Principado ha disputado en su feudo lo ha despachado con el botín en el bolsillo.

Y es que las cifras, por tempranas, no dejan de ser un dato sobre la mesa. El Andorra es el sexto bloque que más goles ha firmado en lo que va de curso, con seis, los mismos que también suman Dépor, Mirandés, Real Sociedad B y el propio conjunto burgalés, además de dos más que los que actualmente llevan el sello de los de Iván Ania en Liga. Cinco son los que registran en contra -uno menos que los califas-, por contra, no habiendo dejado a cero su portería en ninguno de los cuatro compromisos disputados hasta la fecha y tan solo habiendo dejado de anotar en uno de ellos.

Propuesta y nombres propios

En cuanto a sistema, por el momento Ibai Gómez parece haberse decidido por el clásico 4-3-3, en una clara apuesta por el equilibrio y manteniendo, a grandes rasgos, el plan que le llevó al ascenso meses atrás. Y uno de los nombres propios en ese entramado está siendo el coreano Kim Min-Su, joven punta cedido por el Girona, de 19 años, que en cuatro partidos ha tenido tiempo para anotar un gol y repartir dos asistencias. El uruguayo Lautaro de León es otra de las armas andorranas en ataque, al igual que el cordobés Manu Nieto, capital el pasado curso con 13 tantos para lograr el ansiado regreso al fútbol profesional. Eso sí, este ejercicio todavía no ha logrado ver puerta. Y no es el villarrense el único jugador provincial en sus filas, en las que también resalta el extremo Álex Calvo.

Tampoco se quedan atrás otros nombres singulares. Por ejemplo, en la sala de máquinas se encuentra un apellido conocido: Le Normand. Es el de Théo Philippe, mediocampista de 25 años y hermano de Robin, actual futbolista del Atlético de Madrid e internacional con la selección española.

El cordobés Manu Nieto, durante la pasada visita del Andorra a Ipurúa. / FC ANDORRA

