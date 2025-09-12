Juan María Alcedo, operado con éxito de su lesión en el hombro

El Córdoba CF respira más tranquilo después de que Juan María Alcedo haya superado satisfactoriamente la intervención a la que fue sometido este fin de semana. El lateral izquierdo, que sufrió una luxación acromioclavicular de grado III en su hombro izquierdo durante el duelo frente al Castellón, ha pasado por quirófano en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. La operación estuvo a cargo de la doctora Verónica Arroyo y el doctor Miguel Aguayo, y se desarrolló sin complicaciones.

El propio futbolista quiso transmitir un mensaje de optimismo nada más salir de la intervención. «Muchas gracias a todos por los mensajes de ánimo. Desde ya trabajando para volver a dejarlo todo por el equipo», compartió a través de sus redes sociales, en un guiño claro a la afición cordobesista que lo ha arropado en estas fechas.

Una baja de larga duración

Sea como fuere, la lesión de Alcedo supone un contratiempo para Iván Ania, ya que los plazos de recuperación en estos casos oscilan entre las ocho y las dieciséis semanas. En su caso, las estimaciones apuntan a unos tres meses de ausencia, lo que prácticamente lo descarta para lo que queda de año natural. Su reaparición quedaría, así, fijada de cara a comienzos de 2026, una vez completado el proceso de rehabilitación.

Hasta el infortunio, Alcedo venía siendo una de las piezas recurrentes del plantel para las segundas mitad. Ante el Castellón, precisamente, había saltado al césped tras el descanso en sustitución de Vilarrasa, que se había consolidado con cuatro titularidades consecutivas -aunque sin dejar sensaciones del todo positivas, por lo que el debate comenzaba a abrirse y que ahora mantendrá protagonismo en los planes del técnico. En total, el lateral roteño había acumulado tres participaciones ligueras, sumando 52 minutos.

