Jan Salas, pura ambición en el Córdoba CF: "Estoy preparado para lo que venga"

La última bienvenida del verano, que ya toca a su fin. El Córdoba CF presentó este viernes a Jan Salas como nueva incorporación blanquiverde, aterrizado desde el Mallorca en calidad de cedido, aunque con opción de compra. El centrocampista, de apenas 20 años, ya se ha enfundado la ropa de trabajo y completado sus primeras sesiones junto al grupo de Iván Ania. «Estoy preparado para lo que venga. Estoy con muchas ganas de jugar y saltar al césped cuanto antes», apuntó el propio jugador en sus primeras palabras oficiales con el club de El Arcángel, tras regresar de su concentración con la selección española sub-20 que tuvo lugar fechas atrás.

Ilusión, ganas y rol

Y es que el mediocampista arribó a territorio cordobés el pasado lunes, por lo que ya acumula tres jornadas de entrenamiento junto al plantel. El motivo: su participación en las citas preparatorias ante Francia para el próximo Mundial sub-20 en Chile, que tendrá lugar a partir del 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre. Con un papel notable ha contado el catalán en las mismas y espera entrar en la lista de Paco Gallardo para la cita intercontinental, que supondría, entre otras circunstancias, su ausencia por al menos un mes en los planes del bloque califal. «Estoy a disposición del entrenador, la semana la he hecho completa junto al equipo. Lo he hecho bien. Si me quiere sacar, adelante. Si no, pues a esperar la oportunidad», señaló.

Una vez ya incorporado a la dinámica del grupo, eso sí, el organizador no escondió su ilusión por empezar a sumar en el verde. Máxime ante la inminente lista de La Roja mundialista para el certamen, que saldrá a la luz el próximo lunes -por lo que su única opción de participar por el momento con el club podría ser precisamente en el Principado-: «Cuando estaba concentrado con la selección, me llamó el míster. Me explicó la idea del equipo, su forma de jugar. Cuando llegué aquí, me lo pusieron todo muy fácil. Tanto él como su staff me han ayudado mucho, y los compañeros. Así ha sido todo más fácil. Tengo muchas ganas», reconoció.

También tuvo tiempo para analizar sus preferencias en el mediocampo, donde, según confirmó, se siente «cómodo» en todas ellas, siempre y cuando el «balón» sea el eje del juego: «Cualquier posición del mediocampo, me gusta. Me considero un jugador con personalidad, con buen trato de balón. Cuando hay que ponerse el mono de trabajo, me lo pongo. Soy comprometido. Me gusta jugar, tener balón, llegar al área», indicó. «La competencia es buena para el equipo, nos hará mejorar. Estoy trabajando y también ayudando a los compañeros si me necesitan», apuntó más tarde.

El respaldo de la directiva

La puesta de largo del fichaje contó con la presencia del CEO, Antonio Fernández Monterrubio , y del director deportivo, Juan Gutiérrez «Juanito» , que acompañaron al joven jugador en su estreno -que no aún sobre el campo- como cordobesista. Desde la planta noble se transmitió un mensaje de confianza plena en su capacidad. «Todo fue muy rápido. Agradecemos esa rapidez en la toma de decisiones. Se presentó la oportunidad, pensamos que vienes al sitio ideal para seguir creciendo y que nos puedes ayudar a nosotros, mucho, en ese crecimiento que estamos teniendo en el club. Puedes elevar el nivel de competencia en el mediocampo, que ya es alto y queríamos darle una vuelta más», recalcó Monterrubio en referencia a la apuesta que supone su llegada.

«Se nos comentó la posibilidad del jugador casi un año atrás. Estábamos muy pendientes de la situación de Álex Sala, su salida, y pudimos cerrar la contratación de Jan. Encontrará mucha competencia, pero necesitábamos un puntito más de refuerzo en esa parcela, por eso hicimos el fichaje. Con ganas de que pueda aportar todo el fútbol que lleva dentro, que es muchísimo. Tiene por delante un futuro espectacular», suscribió Juanito.

