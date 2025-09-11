El Córdoba CF espera el vuelo de Christian Carracedo

El Córdoba CF prepara el encuentro de la quinta jornada de Liga, que le enfrentará este domingo (14.00 horas) al Andorra en el terreno de juego de la Federación Andorrana enclavado en Encamp. Muchas miradas se centran en la necesidad de este Córdoba CF de comenzar a puntuar lejos de El Arcángel. Tras la primera victoria casera, el viernes ante el Castellón, ahora toca buscar el primer triunfo como visitante tras la derrota en el El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’ (2-1) y el empate en el José Zorrilla, ante el Valladolid (0-0).

Más plantilla

Y para ello, Iván Ania tendrá que buscar el mejor once. El ovetense es consciente de que no tiene la plantilla de la pasada temporada, con la que quedó en evidencia en la segunda vuelta que era demasiado corta –en todos los conceptos- para poder aspirar a algo más que la permanencia. Precisamente por ello, la planta noble de El Arcángel se empeñó en no repetir el error en esta 2025-26 y, de hecho, el preparador cordobesista cuenta con 25 futbolistas, nada menos, después de la llegada esta semana de Jan Salas. Existen puestos doblados, todos, y en algunos casos, triplicados.

Monterrubio, Dalisson, Sergi Guardiola y Juanito, en las presentaciones llevadas a cabo en El Arcángel. / Víctor Castro

De hecho, una posición que está doblada después de dos temporadas en las que apenas había alternativa era la de extremo derecho. Christian Carracedo era el único habitante en esa posición, pero lo que para otros equipos pudo haber sido un problema, en el caso del Córdoba CF y el extremo catalán se convirtió en virtud. No sólo se convirtió en uno de los jugadores bandera en el ascenso a Segunda División logrado en El Arcángel ante el Barcelona Atlétic, sino que la pasada campaña deslumbró en lo que a número de regates exitosos firmó –fue destacado en esa faceta incluso internacionalmente- y aportación de goles –tanto en anotación como en asistencias- para el conjunto blanquiverde. En su primera temporada en el Córdoba CF, en Primera Federación, anotó dos goles y dio cinco asistencias. En la siguiente temporada, en la del ascenso, anotó los mismos goles, pero dobló el número de pases de gol, pasando de cinco a diez. Ya en la pasada campaña anotó cinco goles y dio nada menos que once asistencias, por lo que en las tres temporadas que lleva vistiendo la camiseta blanquiverde ha anotado nueve goles en Liga y ha dado nada menos que 26 asistencias para un total de 35 protagonismos en jugadas de gol.

Críticas y alternativas

Sin embargo, y al igual que en anteriores temporadas, al de Hospitalet le está costando arrancar y las críticas, pese a todo lo protagonizado, no han tardado en llegar desde la grada. Críticas que al mismo jugador le ha costado aceptar viendo sus reacciones a algún reproche de aficionados en el coliseo ribereño. Además, Carracedo es consciente de que la competencia por el puesto ha aumentado. Por ahora, le está dando algo de aire los problemas físicos en la espalda de Diego Bri, aunque el jugador cedido por el Atlético Madrileño ya se encuentra restablecido de ellos. Por si fuera poco, la de extremo derecho es una posición en absoluto desconocida para Jacobo González. Tanto en su etapa en el filial del Celta como en el Alcorcón, el madrileño jugó casi la mitad de los partidos como extremo derecho y no en la izquierda, como ha sido más o menos habitual desde su llegada al Córdoba CF. Cuando Jacobo no ha actuado tras el punta, Ania le ha situado en la zurda, dado que para él Carracedo era indiscutible en la derecha. Sin embargo, cuando el madrileño ha jugado puntualmente a la derecha ha destacado más que cuando lo hacía en el otro costado del campo. Por si fuera poco, la llegada de Dalisson al grupo tras su recuperación física añade competencia a la mediapunta, a los hombres que actúan por dentro, como es el caso de Jacobo, algo que también afecta, indirectamente al propio Carracedo por el desplazamiento que el brasileño podría provocar en Jacobo González. Podría no ser una alternativa la izquierda para él, como ha sido habitual hasta ahora, ya que la irrupción de Kevin Medina –con gol incluido-, que fue incluido en el once ideal de Segunda por LaLiga apunta a que el ex del Málaga continúa creciendo y aspirando a perder esa etiqueta de jugador revulsivo, buscando un sitio en el once.

Diego Bri, en una sesión del equipo en la Ciudad Deportiva. / A.J. GONZÁLEZ

Todo ello se conjuga para que Carracedo reciba más presión para elevar el nivel en la posición de extremo derecho tras un arranque gris de Liga. Pero esos arranques no son novedad en el catalán. Es cierto que en su primera campaña en el Córdoba CF, en Primera Federación, anotó un gol en su estreno en la primera jornada, ante el Unionistas, en El Arcángel. Además, dio una asistencia en la jornada 3 y otra en la cinco, por lo que fue protagonista en tres goles en las primeras cinco jornadas de Liga. Un año después, en la 2023-24, y también en Primera Federación, tan sólo firmó una asistencia (jornada 3) en los primeros cinco partidos de Liga, y hasta la jornada 8 no despertó: en seis partidos consecutivos anotó un gol y dio nada menos que siete asistencias. Ya la pasada temporada, en Segunda División, también le costó arrancar y anotó su primer gol en la jornada 5, dando una asistencia en la jornada 6 y otra en la 7.

Por lo tanto, es evidente que a Christian Carracedo le ha costado arrancar en cada temporada, en términos generales, aunque cuando lo ha hecho, ha mostrado un nivel que hacía difícil pensar en un relevo. Sin embargo, después de estas primeras cuatro jornadas de Liga y viendo las opciones que puede haber en su posición, es evidente que algo se está moviendo a la derecha en el Córdoba CF. Y Christian Carracedo debe reaccionar para dejar todo de nuevo en su sitio.

