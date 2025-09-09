Actualidad blanquiverde
Monterrubio viaja a Baréin para repasar la actualidad del Córdoba CF
El consejero delegado viaja a Manamá para transmitir a la propiedad la situación económica o el cierre de mercado, entre otros asuntos de interés
El Córdoba CF vive su mejor situación en años y, desde luego, la mejor desde la llegada del fondo de inversión bareiní, Infinity, a la entidad blanquiverde, desembarco del que se cumplirán seis años el próximo mes de diciembre.
Momento dulce
Además, lo hará firmando el presupuesto récord del Córdoba CF en la categoría en toda su historia, ya que hace unos días, el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, informó en rueda de prensa que la previsión de ingresos para esta temporada llegará a los 20 millones de euros. Evidentemente, el aumento de abonados, así como el de publicidad y merchandising han influido en ese aumento, pero también es notorio que el respaldo y patrocinio de Bahrein Victorious como patrocinador principal ha supuesto un empuje económico al Córdoba CF más que evidente. La firma se realizó por tres temporadas y, entre otras contraprestaciones, supuso el cambio de nombre de El Arcángel, que desde la firma del compromiso pasó a denominarse Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, primera ocasión en la que se aplicó naming publicitario al coliseo ribereño en sus más de 30 años de historia.
Las novedades en los últimos meses se han sucedido casi vertiginosamente, de ahí que Antonio Fernández Monterrubio haya elegido precisamente este momento, nada más cerrarse el mercado estival de fichajes, con la competición oficialmente iniciada y con todos los aspectos administrativos y económicos cerrados con LaLiga, para viajar hasta Manamá, capital de Baréin, para reunirse con la propiedad de la entidad blanquiverde en uno de sus habituales viajes para tener al tanto de todos los detalles a los dirigentes del fondo bareiní, así como a Nasser bin Hamad Al Khalifa, presidente del Comité Olímpico de Baréin y director del Consejo Supremo para Juventud y Deportes, entre otros cargos.
Periódicamente, Monterrubio viaja hasta Baréin para transmitir de primera mano la información del Córdoba CF con el hombre de confianza de Infinity en el Córdoba CF, Alsharif Faisal Bin Jamil, la otra persona fuerte en la preservación de los intereses bareiníes en la entidad blanquiverde y en otros.
La visita de Monterrubio se prolongará por espacio de tres días, ya que está previsto que el viernes comparezca en la rueda de prensa de presentación de Jan Salas como nuevo jugador del Córdoba CF y, en cualquier caso, acompañará a la expedición blanquiverde, como es habitual, en el encuentro que se disputará el próximo domingo en Andorra.
