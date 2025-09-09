Jan Salas ya es uno más en el Córdoba CF

El Córdoba CF regresó a los entrenamientos este martes después de los dos días de descanso que concedió Iván Ania tras el triunfo blanquiverde en El Arcángel, el pasado viernes, ante el Castellón (2-1).

La novedad más llamativa en el regreso al trabajo fue el de la última cara nueva incorporada por el Córdoba CF al vestuario blanquiverde en el mercado estival de fichajes. Jan Salas, centrocampista cedido por el Mallorca esta temporada al conjunto cordobesista, celebró su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. El catalán no había podido incorporarse al Córdoba CF ya que había sido llamado por Paco Gallardo, seleccionador sub 20, para el doble enfrentamiento amistoso contra Francia como preparación del Mundial de la categoría que se celebrará en Chile, a finales de este mes.

Así, el nuevo jugador del Córdoba CF se estrenó en la internacionalidad siendo, de hecho, jugador blanquiverde cedido por el Mallorca. Una vez jugados ambos encuentros -saldados con derrota-, Jan Salas viajó hasta la ciudad para incorporarse este martes al trabajo del grupo y siendo uno más de la plantilla dirigida por Iván Ania, que lo incluirá en la lista para Andorra si no se produce ningún tipo de sorpresa. Está previsto que el centrocampista cedido por el Mallorca sea presentado el próximo viernes como nuevo jugador del Córdoba CF.

Así, el catalán fue la novedad en un entrenamiento en el que Iván Ania tuvo hasta cuatro ausencias. La primera, ya habitual, de Adilson Mendes. El portugués entra en el último tercio del proceso de recuperación de su lesión de rotura del ligamento cruzado y alterna visitas al césped con su trabajo habitual en la clínica y en el gimnasio. Tal y como se preveía y el club ha informado profusamente, no se espera su regreso a la competición para antes de enero, por lo que hasta el mes de diciembre no se le verá con el grupo.

Otra de las ausencias fue la de Íker Álvarez. El portero jugó el pasado domingo los 90 minutos con Andorra frente a Inglaterra (2-0), transmitiendo buenas sensaciones y protagonizando, al menos, tres acciones de bastante mérito, acciones que evitaron la goleada de la escuadra de Tuchel. Este martes, a las 18.00 horas, juega Andorra en el Lilleküla Stadium de Tallín contra Estonia en un encuentro amistoso en el que el portero cordobesista podría tener, al menos, minutos.

Finalmente, Iván Ania no ha podido contar con dos jugadores más. Uno de ellos era previsible, Pedro Ortiz, mientras que el otro fue Christian Carracedo, que se encontraba aquejado de un proceso vírico sin mayor importancia, por lo que se espera que este miércoles o el jueves se reincorpore sin problemas al grupo. Por su parte, el centrocampista balear sufrió un golpe ante el Castellón por el que tuvo que retirarse del terreno de juego de El Arcángel, el pasado viernes.

Trabajo de los jugadores del Córdoba CF en el gimnasio. / CÓRDOBA

Pedro Ortiz continúa en tratamiento y trabajando aparte del grupo, en El Arcángel, bajo la supervisión de los servicios médicos blanquiverdes, por lo que su participación en el encuentro del próximo domingo, en Andorra, es seria duda.

Por lo demás, la sesión transcurrió con normalidad. El trabajo se inició en el gimnasio del estadio, pasando posteriormente a la Ciudad Deportiva, en donde el entrenamiento finalizó con los partidillos de fútbol reducido habituales, tanto con jugador-comodín como sin él.

Suscríbete para seguir leyendo