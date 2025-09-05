Las notas
Dos sobresalientes y notable general en la victoria del Córdoba CF ante el Castellón
Theo Zidane, Jacobo González y Kevin Medina, los mejores en el trabajado duelo frente al cuadro orellut en El Arcángel
CARLOS MARÍN (6)
Atento
Ojo a vizor en los balones largos del Castellón para achicar aguas. Poco pudo hacer en el gol, aunque se apreció nervioso en la salida de balón.
CARLOS ALBARRÁN (6)
Exigido
Le tocó bregar con Cipenga y el duelo personal se saldó con empate. Desbordado en algunas acciones. Sirvió el centro para el 2-1 de Kevin Medina.
XAVI SINTES (7)
Serio
Mucho oficio y seridad la del balear. Estático en el tanto visitante, aunque muy firme en las coberturas. Notable.
FOMEYEM (7)
Inteligente
Su poderío físico vale puntos, y lo sabe. Impecable en los cortes y tan solo algo revolucionado en acciones puntuales. Nadie le gana los forcejeos y sacó balones importantes.
VILARRASA (4)
Más
Se le pide más al ex del Huesca, que aún no ha terminado de afinarse. Poco en defensa y también en ataque. Iván Ania lo sentó al descanso.
ISMA RUIZ (8)
El pulmón
Ya lo dice él y no le falta razón: es el pulmón. Rebosa energías y cubre una inmesidad de campo. Despliegue mayúsculo, como de costumbre, del granadino.
THEO ZIDANE (9)
Baluarte
Rebosa calidad y empleó hasta la última gota. Se vacío a todos los niveles el francés, autor de un partidazo. Atento en defensa, en las coberturas e implicado arriba.
PEDRO ORTIZ (-)
Lesión
Apenas un cuarto de hora de juego pudo disputar el ex del Sevilla antes de sentir un latigazo en la pierna izquierda. Hasta entonces, correcto.
JACOBO (9)
El hombre gol
Se le exige desborde en banda, pero compensa con acierto. No perdonó para el 2-1 de penalti y dio un larguero. Sus disparos son peligro constante y Ania no lo mueve del campo.
CARRACEDO (3)
Poco
Mal el catalán, que tampoco está fino en este inicio de campaña. No saltó tras el descanso, después de un primer acto algo errático. Debe mejorar.
SERGI GUARDIOLA (7)
Faltó el gol
Hace todo bien, pero aún no ha visto puerta. Derroche, calidad y mucha inteligencia. Fue un seguro de vida en el último tramo y dio alas al equipo en ataque.
KEVIN MEDINA (8) Un puñal.
ADRIÁN FUENTES (6) Peleón.
DANI REQUENA (5) Detalles.
ALCEDO (6) Entregado.
DEL MORAL (-) Poco tiempo.
