Sigue en directo el Córdoba CF-Castellón

El Córdoba CF retoma la competición en busca, de nuevo, del ansiado primer triunfo de la campaña. Lo hará, o al menos procurará, este viernes frente a un adversario bien conocido como el Castellón en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.30 horas. Será entonces cuando comience la cuarta pugna de los de Iván Ania este curso en Segunda División, frente, además, un cuadro orellut que se presenta por territorio cordobesista con la misma hoja de servicios: un empate y dos derrotas. La medida tienen tomada los blanquiverdes a los castellonenses entre sus últimos careos, eso sí, por lo que en la parroquia califal confían en dar la vuelta a la dinámica negativa de estas primeras jornadas con un golpe sobre la mesa en casa.

Se marchan los protagonistas ¡Jugadores a vestuarios! Diez minutos para que dé comienzo la cita.

Descontento en El Arcángel También sale a calentar el trío arbitral, que no ha tenido un buen recibimiento en El Arcángel. La afición cordobesista se muestra en descontento con el estamento tras las polémicas de las últimas jornadas...

Calientan los blanquiverdes ¡Ya salta a calentar el Córdoba CF al verde del Bahrein Victorious Nuevo Acángel!

González Esteban, el árbitro González Esteban será el encargado de arbitrar la cita, con González Francés en el VAR. Tres ocasiones son las que el baracaldés se ha cruzado con los blanquiverdes, la última la pasada campaña en la goleada ante el Granada en El Arcángel (5-0).

Once inicial del Castellón Y por aquí el once del Castellón. Johan Plat apuesta por: Amir, Brignani, Sienra, Mabil, Barri, Cipenga, Salva Ruiz, Pablo Santiago, Jakobsen, Cala y Mellot.

Theo Zidane, novedad en el once ¡Y ya tenemos once del Córdoba CF! Iván Ania sale con: Carlos Marín parte bajo palos, acompañado por Vilarrasa, Xavi Sintes, Fomeyem y Carlos Albarrán en defensa. Después, en mediocampo aparece Pedro Ortiz, que estará junto a Isma Ruiz, más Theo Zidane. En la delantera encontramos a Jacobo Gonzalez, Christian Carracedo y Sergi Guardiola.