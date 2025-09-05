Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 4ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Córdoba CF-Castellón

Los de Iván Ania buscan su primer triunfo de la temporada ante un cuadro orellut que presenta registros calcados a los blanquiverdes en este inicio de Liga

Diego Bri, durante un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana.

Diego Bri, durante un entrenamiento del Córdoba CF de esta semana. / AJ González

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF retoma la competición en busca, de nuevo, del ansiado primer triunfo de la campaña. Lo hará, o al menos procurará, este viernes frente a un adversario bien conocido como el Castellón en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, a partir de las 21.30 horas. Será entonces cuando comience la cuarta pugna de los de Iván Ania este curso en Segunda División, frente, además, un cuadro orellut que se presenta por territorio cordobesista con la misma hoja de servicios: un empate y dos derrotas. La medida tienen tomada los blanquiverdes a los castellonenses entre sus últimos careos, eso sí, por lo que en la parroquia califal confían en dar la vuelta a la dinámica negativa de estas primeras jornadas con un golpe sobre la mesa en casa.

