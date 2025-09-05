El Córdoba CF tumba al Castellón y vuelve a saborear la victoria

El Córdoba CF necesitaba reaccionar y lo hizo en el momento justo. Tras ocho jornadas sin saborear la victoria, El Arcángel asistió a un giro de guion que mezcló sufrimiento, rebeldía y, al fin, recompensa. Porque el conjunto de Iván Ania, entre dudas defensivas y chispazos ofensivos, fue capaz de remontar al Castellón (2-1) para sumar su primer triunfo liguero del curso. Trabado, no cabe duda. Una noche de alivio en la que el equipo encontró oxígeno, recuperó sensaciones y, sobre todo, se agarró de nuevo a la ilusión de su gente, que ya se había acostumbrado a marcharse con la cara torcida.

Y es que el contexto pedía personalidad y Ania respondió con todo su arsenal, o casi todo. Y es que el técnico ovetense tiró de un once reconocible, prácticamente el que viene perfilando como base en este arranque de curso. Bajo palos, Carlos Marín siguió llevando la titularidad sin discusión, obligado además por la ausencia de Iker Álvarez, concentrado con Andorra para la fase de clasificación rumbo al Mundial de 2026. La retaguardia también mantuvo su dibujo de la jornada anterior, con Albarrán, Fomeyem, Sintes y Vilarrasa formando en la línea de cuatro. Donde sí hubo retoques fue en la medular: Theo Zidane se abrió paso en el esquema junto a un fijo como Isma Ruiz y un Pedro Ortiz cada vez más asentado en los planes de inicio. Después, en los costados, Jacobo González y Christian Carracedo cargaron de nuevo con la responsabilidad de generar peligro, dejando en el banquillo a Kevin Medina. Y arriba, Sergi Guardiola volvió a ser la referencia.

Enfrente, el Castellón se presentó en El Arcángel con la impronta multicultural que le caracteriza en las últimas campañas. El neerlandés Johan Plat, en su estreno como entrenador albinegro frente al cuadro cordobesista -al que nunca se había enfrentado anteriormente-, apostó por un once de acento internacional, hasta con ocho nacionalidades distintas, con el objetivo calcado de estrenar su cuenta de victorias en territorio califa.

Golpes prematuros

El arranque no dio espacio al tanteo. Apenas sobre el minuto dos se vio la primera acción clara, con un intento del castellonense Pablo Santiago en su pugna con Fomeyem, aunque sin precisión en la definición. Porque el partido nació con ritmo, y pronto el Córdoba CF empezó a ganar metros, sobre todo a través de un incisivo Jacobo González, que encontraba huecos para activar a Vilarrasa por la izquierda. El plan de Ania funcionaba en el trazo, aunque no en la ejecución, mientras que en defensa las coberturas de Sintes arrancaban la primera ovación de la grada. El guion cambió de golpe cuando Pedro Ortiz, aquejado de un problema muscular en la pierna izquierda, tuvo que abandonar el campo al cuarto de hora, cediendo su sitio a Kevin Medina. El relevo implicó un reajuste: Jacobo pasó a la mediapunta y desde ahí probó con un disparo seco a Amir, que respondió con solvencia.

Franck Fomeyem conduce el esférico durante un lance de la primera mitad. / A.J. GONZÁLEZ

El Castellón, en cambio, golpeó con más contundencia. La pasividad defensiva blanquiverde terminó por costar cara. Una buena maniobra de Mabil dejó a Jakobsen en ventaja, y su centro-chut, sin apenas oposición, encontró a Cipenga libre de marca en el segundo palo para abrir el marcador. Las concesiones atrás volvían a penalizar al bloque de Ania. Aun así, el tanto espoleó al lado casero, que respondió con rebeldía: Kevin Medina fue derribado en una internada al área y poco después Guardiola rondó el empate en una acción que la zaga visitante logró sacar a última hora.

El ida y vuelta dejó otra clara para los de Johan Plat -expulsado con roja directa por protestar-, con un disparo de Pablo Santiago que rozó el poste de Marín. Pero la réplica final fue blanquiverde: Jacobo González, muy activo durante todo el primer tiempo, sacó un latigazo final que se estrelló con violencia en el larguero, pero sin mover el 0-1 del marcador antes de poner rumbo al túnel de vestuarios. Y de fondo, algún que otro pitido, caras de desconcierto y la sensación, al menos en líneas generales, de que al Córdoba CF no le están funcionando los planes este año…

Empujan los de El Arcángel

El segundo acto trajo otra cara del Córdoba CF. El equipo salió con un punto más de determinación y, en apenas unos instantes, ya había rondado con peligro la portería de Amir. Fue Sergi Guardiola quien forzó el giro de guion: robó con picardía un balón a Sienra y el central, superado, acabó golpeándolo dentro del área. La recogió Jacobo en los once metros, transformando la pena máxima con un disparo potente y colocado, que también supuso su segunda diana del curso y, de paso, la que le devolvió la vida a un Bahrain Victorious Nuevo Arcángel -con nada menos que 16.134 fieles reunidos- algo apagado tras el mal regusto del primer tiempo.

La reacción blanquiverde no se quedó ahí. Con los cambios de Vilarrasa y Carracedo por Juan María y Dani Requena, el bloque de Ania ganó aire y presencia. Y es que antes de la hora de juego, los locales ya dominaban con claridad, casi generando sensación de peligro en cada ataque. Una acción combinativa entre Jacobo y Guardiola estuvo a punto de culminar la remontada, precisamente, aunque la zaga castellonense desbarató el desenlace a pase del madrileño. Plat trató de responder desde el banquillo -o desde la grada- metiendo músculo y verticalidad al asunto, pero justo entonces llegó el segundo zarpazo cordobesista. Un centro de Albarrán que no atrapó Amir ni pudo rematar con acierto Guardiola acabó en los pies de Kevin Medina, que apareció libre en el segundo palo para empujar a placer el balón al fondo de la red y estallar con el graderío.

Kevin Medina celebra su gol ante el Castellón con la grada de El Arcángel. / MANUEL MURILLO

El equipo ya carburaba de verdad. Sintes y Fomeyem habían cerrado grietas en la retaguardia, Albarrán mantenía a raya a Cipenga y el doble pivote de Theo Zidane e Isma Ruiz multiplicaba esfuerzos. Arriba, Guardiola oxigenaba y Kevin Medina ponía la chispa. El cuadro de El Arcángel gobernaba el duelo, esta vez con solvencia, mientras el Castellón se lanzaba a la desesperada, buscando más por insistencia que por ideas. Incluso hubo espacio para que el marcador se ampliara: Medina rozó el doblete en un mano a mano, aunque su disparo salió mordido, y en el otra área Camara perdonó el empate con un cabezazo franco que se marchó por encima del larguero…

Al final, el pitido certificó un triunfo tan balsámico como obligatorio: el primero del Córdoba CF en Liga después de ocho jornadas de sequía. Una victoria trabajada, de esas con más entre incertidumbres que certezas, pero también con un sello claro de insistencia y personalidad. A buen seguro, válido como base para empezar a creer de cara a lo venidero.

Ficha técnica 2 - Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Fomeyem, Xavi Sintes, Vilarrasa, Pedro Ortiz, Theo Zidane, Isma Ruiz, Jacobo González, Christian Carracedo y Sergi Guardiola. Entrenador: Iván Ania. Cambios: Kevin Medina por Pedro Ortiz (14’), Dani Requena por Carracedo (46’), Alcedo por Vilarrasa (46’), Adrián Fuentes por Sergi Guardiola (85’), Alberto del Moral por Theo Zidane (85’). 1 - CD Castellón: Amir Abedzadeh, Brignani, Agustín Sienra, Mabil, Barri, Cipenga, Salva Ruiz, Pablo Santiago, Jakobsen, Álex Calatrava y Jeremy Mellot. Entrenador: Johan Plat. Cambios: Gerenabarrena por Pablo Santiago (46’), Suero por Cala (70’), Alberto Jiménez por Brignani (70’), Camara por Jakobsen (70’), De Nipoti por Salva Ruiz (82’). Goles: 0-1 (19’) Cipenga. 1-1 (48’) Jacobo (p). 2-1 (73’) Kevin Medina. Árbitro: Jon Ander González Esteban (C. Vasco). Tarjetas: a Jacobo (48’), Carracedo (49’). Expulsó al técnico rival, Johan Plat (44’). Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, ante 16.134 espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo