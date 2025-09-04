Córdoba CF-CD Castellón: González Esteban, árbitro del partido

El árbitro Jon Ander González Esteban (Vizcaya, 1985) ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el cuarto encuentro de la temporada 2025-2026 para el Córdoba CF, que se celebrará este viernes ante el Castellón en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (21.30 horas), con motivo de la jornada 4 del calendario regular de Liga en Segunda División.

Su expediente

El colegiado baracaldés, de 39 años, cuenta con un expediente destacable a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida durante las últimas 15 temporadas, ocho bajo el extinto formato de Segunda División B y otras siete, las más recientes, en lo que ahora se conoce como LaLiga Hypermotion. En ese saldo, ha dirigido un total de 230 partidos, con un registro de 1.079 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,69 por partido- y 68 rojas -0,30-. Asimismo, hasta la fecha suma un total de 101 triunfos locales en el expediente, como contraste de 71 empates y 58 victorias visitantes.

La del viernes tampoco será la primera ocasión en la que González Esteban arbitre al Córdoba CF, con el que ya ha coincidido en otras tres ocasiones. La pasada temporada, en las visitas blanquiverdes al Elche en el Martínez Valero (3-1), saldada con derrota cordobesista, y al Castellón en el SkyFi Castalia (1-2), con victoria para los de Iván Ania, mientras que también dirigió la goleada blanquiverde al Granada. Por otra parte, en seis cruces ha dirigido al Castellón, con saldo de una victoria orellut, tres empates y dos derrotas.

En el VAR estará Raúl Martín González Francés (C. Canario), de 37 años, que este año suma su cuarto ejercicio en el fútbol de plata.