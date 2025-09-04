El Córdoba CF y el Castellón buscan su primera victoria en Liga

No es un duelo de urgencias, ni mucho menos, el que se dirime este viernes en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel entre el Córdoba CF y el CD Castellón (21.30 horas). Blanquiverdes y albinegros abren la cuarta jornada de Liga, por lo que en los albores de la competición mal asunto sería meter(se) prisa en lo de los puntos. Pero es innegable que ambos acuden a la cita sin conocer la victoria y con un punto de mosca tras la oreja.

Aspirantes a algo más

El Córdoba CF aún recuerda que la pasada campaña no conoció el primer triunfo hasta la quinta jornada de Liga y en su tercera comparecencia ante su parroquia. El calendario que deparó el sorteo ya avisaba de que el inicio para los cordobesistas en esta 2025-26 no sería nada fácil y, además, andan quejosos con el VAR, el arbitraje y no haber transformado en tres puntos aquella buena media hora final del partido en Pucela. A eso se tiene que agarrar, precisamente, el equipo de Iván Ania, a ese último tercio de encuentro en el José Zorrilla, ya que si repite la primera media hora el Castellón tendrá muchas esperanzas de lograr su primera victoria en Liga en esta temporada.

Etayo Herrera analiza la jugada del gol anulado en Córdoba. / Liga Hypermotion

Algo nada fácil históricamente, ya que hace medio siglo que el conjunto orellut no gana en El Arcángel y, al igual que el Córdoba, pretende aspirar a algo más que la permanencia en esta campaña. Por ello, el club que posee Haralabos Voulgaris desembolsó en el pasado mercado de fichajes algo más de tres millones y medio de euros, aunque prácticamente la mitad se le fue en incorporar al delantero danés Adam Jakobsen, por el que tuvo que pagar 1,8 millones de euros al IF Brommapojkarna sueco.

Para compensar el desembolso, el Castellón hizo ventas jugosas con Chirino o Flakus (medio millón supuso su traspaso al Real Murcia), pero todos esos movimientos denotan que el Castellón, como el Córdoba CF, aspira a ser protagonista, clasificatoriamente hablando, en esta temporada 2025-26.

¿Lucas Pérez orellut?

Johan Platt, técnico orellut, aseguró en la previa que se pueden hacer «cosas especiales con esta plantilla», aunque no oculta que el propietario del club mira de reojo a Lucas Pérez, que también podría vestir la camiseta albinegra: «Me gustaría tener un futbolista así», reconoció el entrenador holandés cuando se le preguntó por los rumores que acercan al gallego hasta Castellón.

Lucas Pérez suena para el Castellón. / LA OPINIÓN DE LA CORUÑA

El portero Matthys, el delantero Douglas Aurelio, que comenzó a pisar césped en esta semana, y el mediocentro Ronaldo Pompeu son bajas confirmadas en el Castellón para el encuentro frente a los blanquiverdes, que tienen buenas noticias desde la enfermería para esta cuarta jornada de Liga.

Por un lado, Rubén Alves entrará en la lista de convocados. No estará el central ni para ser titular ni para disputar muchos minutos, por lo que sólo intervendría en la recta final del encuentro y sólo en caso de extrema necesidad. También parece que recuperará el técnico cordobesista a Dalisson de Almeida. El brasileño tuvo un problema serio en los isquios hace algo más de un mes, durante la pretemporada, por lo que había que ir con extrema precaución con él, ya que el centrocampista sufría una lesión que, en caso de agravarse, podía dejarle fuera de los terrenos de juego varios meses. La prevención y los mimos parecen que han dado sus frutos y podrá entrar en la convocatoria para el encuentro de este viernes en El Arcángel. Bri, por su parte, también entrará en la lista.

El que lógicamente no entrará en la relación de convocados será Adilson Mendes. El portugués continúa recuperándose de su grave lesión en el ligamento cruzado y sigue cumpliendo plazos, esos que señalaban desde el inicio al mes de enero del 2026 para su vuelta a los terrenos de juego, pero por lo pronto, el club ya publicó ayer imágenes del jugador pisando el césped del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, dando así un paso más en su recuperación.

El partido también supondrá una reválida para Iván Ania. El asturiano reaccionó muy bien en el inicio de la segunda parte en Pucela, sentando a Guardiola y dando protagonismo a un Adrián Fuentes que estiró al equipo y confirmó que con él sobre el terreno de juego el Córdoba CF, de una manera u otra, mejora, ya que ante la UD Las Palmas, una semana antes, firmó el único tanto que ha visto hasta ahora el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en esta temporada 2025-26.

El reto para el asturiano no será otro que el de lograr que el Córdoba CF sea el de la última media hora de juego en Pucela y olvidar el de la primera parte, en el que el Valladolid pudo llevarse el encuentro. Si lo logra estará más cerca de sumar la primera victoria con el Córdoba CF en esta 2025-26.

ALINEACIONES PROBABLES Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Franck Fomeyem, Xavi Sintes, Ignasi Vilarrasa, Isma Ruiz, Pedro Ortiz, Dani Requena, Christian Carracedo, Jacobo González, Sergi Guardiola. CD Castellón: Amir Abdezadeh, Jeremy Mellot, Alberto Jiménez, Sienra, Salva Ruiz, Doué, Diego Barri, Mabil, Brian Cipenga, Álex Calatrava, Adam Jakobsen. Árbitro: González Esteban (C. Vasco). VAR: González Francés (C. Canario). Hora: 21.30 horas (LaLiga TV Hypermotion). Campo: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

