Horario y donde ver por televisión el Córdoba CF-Castellón de la cuarta jornada de la Liga Hypermotion

El Córdoba CF disputará este viernes 5 de septiembre a las 21.30 horas su cuarto encuentro de la temporada y el segundo como local en la Liga Hypermotion de fútbol. La cita tendrá lugar ante el CD Castellón, equipo que, como el blanquiverde, aún no conoce la victoria en Liga.

El partido le llega a los jugadores que entrena Iván Ania con un punto en la clasificación, después de perder en Gijón por 2-1 ante el Sporting, de caer en casa por 1-3 frente a Las Pammas en el primer choque en El Arcángel y empatar, la pasada jornada, en Valladolid (0-0).

Adilson Mendes, lesionado de larga duración, es a día de hoy la única baja confirmada, pues esta semana han aumentado su ritmo con el grupo Dalisson, Rubén Alves y Diego Bri, que será duda por un problema en la espalda. Será el primer partido de los cordobesistas tras el cierre de mercado, el pasado lunes, aunque entre los 25 jugadores de Iván Ania no estará su último fichaje, Jan Salas, concentrado con España Sub-20.

Un rival que aspira a volver a Primera

Los blanquiverdes se enfrentarán a un equipo que se ha reforzado este verano para intentar pelear por las eliminatorias de ascenso a la Primera División. Por ello, el Castellón ha realizado uno de los desembolsos más altos de la categoría, 1,8 millones de euros por el atacante Jakobsen.

Requena controla el balón en el partido jugado en El Arcángel frente a Las Palmas. / A.J. González

Los canales en los que puede verse el partido

Esta temporada habrá múltiples maneras de ver los encuentros en directo. Para empezar se podrán ver a través de la https://www.laligaplus.laliga.com/, el propio canal de televisión de LaLiga.

Los abonados de Movistar podrán ver todos los encuentros de la competición, ya que esta temporada han entrado en el paquete básico. El choque Córdoba CF-CD Castellón podrá seguirse en La Liga Hypermotion TV que se encuentra en el Canal 56 de Movistar TV.

Canal Sur ofrecerá un partido cada vez que haya un abierto en el que esté en liza un conjunto andaluz. Las televisiones autonómicas de Galicia, Aragón y Canarias también ofrecerán partidos. Gol TV ofrecerá un choque en abierto cada semana.

Los partidos podrán verse también a través de Vodafone, Orange, Dazn, Yoigo, Telecable, Prime Vídeo, Masmovil, Virgin Telco, Embou, Hits Mobile, Oceans, 7Play, Adamo y + Media.