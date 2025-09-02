De Tarragona a Hungría: José Calderón, ex del Córdoba CF, firma por el Zalaegerszeg

José Manuel Calderón ya ha encontrado nuevo destino profesional, un tanto exótico. Y es que el lateral paradeño, que cerró su etapa en el Córdoba CF este verano tras la rescisión de su contrato, jugará en la Primera División de Hungría con el ZTE FC Zalaegerszeg. El sevillano se une así a un club con experiencia reciente en competiciones europeas, que hace dos campañas participó en la fase clasificatoria de la Conference League y que a inicios de siglo llegó a disputar la previa de la Champions. La pasada temporada el ZTE peleó por la permanencia en una liga de 12 equipos, finalizando en la décima posición, aunque de cara a esta temporada 2025-2026 ha realizado una importante apuesta en el mercado.

De Tarragona a Hungría

Su fichaje supone un paso inesperado en una carrera que, durante este mismo mercado, parecía encaminarse al Nástic de Tarragona. El acuerdo llegó a cerrarse -e incluso anunciarse-, pero finalmente no se materializó tras la polémica generada por unas declaraciones del futbolista durante los festejos del ascenso del Córdoba CF en 2024, después del triunfo de los de Iván Ania frente al Barça Atlétic en la final de la fase de promoción. Ahora, Calderón inicia una etapa en un fútbol menos habitual para los jugadores españoles, aunque en una máxima categoría que le permitirá mantenerse en la élite, a las órdenes del preparador portugués Nuno Campos.

En el club del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, el zaguero dejó un bagaje de 103 partidos oficiales y tres goles. Su protagonismo, sin embargo, decayó notablemente en la última campaña, especialmente en la segunda vuelta, cuando Ania optó por reconvertir a Carlos Albarrán al lateral izquierdo para suplir la falta de regularidad del paradeño. Su salida formó parte de la renovación profunda del vestuario blanquiverde, en una intrincada operación de rescisión que se desbloqueó antes del ecuador del mes de agosto.

Y con su fichaje por el ZTE, todos los jugadores que abandonaron el Córdoba CF en verano han encontrado acomodo. Marvel juega ahora en el Leganés y Jon Magunazelaia en el Eibar, ambos en Segunda División; Genaro ha puesto rumbo al Leiria portugués; Antonio Casas fichó por el Venezia italiano; Álex Sala se marchó al Lecce, traspasado; Gabriele Corbo firmó en el Pescara; Ander Yoldi regresó a Osasuna Promesas; y Jude Soonsup-Bell se unió al Grimsby Town inglés.

