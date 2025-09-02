El Córdoba CF cierra su mercado: 15 fichajes, nueve salidas, 25 efectivos y mucha ambición

Y cayó el telón de otro verano. El Córdoba CF cerró el mercado con la cesión de Jan Salas como último movimiento en la plantilla. Finalmente, Iván Ania contará este curso con un total de 25 integrantes en las filas del primer equipo, a las que a lo largo del verano se añadieron un total de 15 fichajes, incluido el catalán. Y se rompe así la tendencia de los últimos periodos estivales en El Arcángel, donde el día límite solía transcurrir sin sobresaltos. Con la agenda de la 2025-2026 ya en marcha, la hoja de ruta fue distinta: esperar oportunidades de peso hasta el cierre y mantener un perfil más activo en varias posiciones.

Porque durante la jornada final, el club trabajó en tres frentes para apuntalar el proyecto: un mediocentro organizador que compensase la salida de Álex Sala al Lecce, como finalmente ha sido el organizador procedente del Mallorca; un defensor que sumase alternativas en la zaga y un delantero centro -o atacante polivalente- capaz de elevar el registro ofensivo del equipo. La línea no se apartó del mensaje que dejó Ania tras el empate en Valladolid: «Si viene algo que sea para mejorar y será bienvenido. Si es para rellenar, mejor que no venga nadie».

Múltiples movimientos

De este modo, la friolera de 15 incorporaciones ha concretado la entidad blanquiverde desde el final del pasado curso -restan dos plazas sénior libres en la plantilla, ya que Salas y Requena figuran con ficha del filial-. El primer desembarco fue el regreso de Sergi Guardiola, de nuevo en territorio cordobés tras su brillante 2017-2018, procedente del Rayo Vallecano. Al balear le siguieron Dalisson de Almeida (Pontevedra), el también hijo pródigo Adrián Fuentes (Tarazona), Mariano Carmona (ahora cedido en el Alcorcón), el lateral Juan María Alcedo (Albacete) y la firma en propiedad del central Rubén Alves, que llegó como cedido desde el Tenerife en enero y, tras el descenso chicharrero, estampó su contrato hasta 2028 con la entidad ribereña.

A esa lista se sumaron el extremo Kevin Medina (Málaga), el central Álex Martín (Elche) y el meta Iker Álvarez (Villarreal B). En el tramo intermedio del verano llegaron también el zaguero Franck Fomeyem (Antequera), el extremo Diego Bri (Atlético de Madrid B, cedido) y el mediocentro Dani Requena (Villarreal B, cedido y con ficha del filial). El siguiente en incorporarse fue Alberto del Moral, nuevamente a préstamo por el Oviedo, mientras que la guinda la puso Ignasi Vilarrasa, cotizado lateral zurdo que firmó por dos ejercicios tras cerrar su etapa en el Huesca.

Jan Salas, durante un encuentro frente al Atlético de Madrid en la pasada campaña. / RCD MALLORCA

Capítulo de salidas y cesiones

En el apartado contrario, nueve han sido las bajas definitivas. Regresaron a sus clubes de origen los cedidos Ander Yoldi (Osasuna Promesas), Jon Magunazelaia (Eibar) y Marvel Antolín (Leganés), mientras que abandonaron la disciplina blanquiverde Antonio Casas (Venezia), Álex Sala (Lecce), José Manuel Calderón (libre), Genaro (Leiria), Jude Soonsup-Bell (Grimsby Town) y Gabriele Corbo (Pescara). Además, la comisión deportiva abrió la vía de los préstamos para que varios talentos acumulen minutos y regresen con galones del fútbol de bronce: Matías Barboza competirá en Primera RFEF con el Atlético de Madrid B; en esa misma categoría lo harán Mariano Carmona (Alcorcón), Ramón Vila (Eldense), Ntji Tounkara (Atlético Sanluqueño) y George Andrews (Europa).

Plantilla cerrada y objetivos

Con el mercado clausurado y Salas como último movimiento, el Córdoba CF perfila un bloque más profundo y con variantes en todas las líneas. Ania dispone de 25 efectivos y de un núcleo reforzado con 15 altas -incluyendo a Carmona, que salió cedido- para afrontar un exigente segundo curso consecutivo en LaLiga Hypermotion. Así que a partir de ahora, el foco se centra en consolidar automatismos, recuperar a los lesionados y transformar la competencia interna en puntos. Y el examen, como siempre, tocará cada fin de semana.

