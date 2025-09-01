El Córdoba CF pierde a Iker Álvarez, seleccionado con Andorra, para el duelo ante el Castellón

El Córdoba CF afrontará su próximo compromiso de LaLiga Hypermotion sin uno de sus efectivos. Iker Álvarez, guardameta recién aterrizado en tierras califales este verano, ha sido citado por la selección absoluta de Andorra para la ventana internacional de este mes de septiembre. Y es que el arquero blanquiverde se incorpora hoy mismo a la concentración de su combinado nacional y será baja en el duelo frente al Castellón, previsto el viernes (21.30 horas) en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, con motivo de la cuarta jornada del campeonato regular en Segunda División.

Baja ante el Castellón, regreso ante el Andorra

El internacional andorrano tiene por delante dos choques en apenas cuatro días. El más exigente se disputará el 6 de septiembre en el estadio Villa Park de Birmingham (18.00 horas), Andorra se medirá a Inglaterra dentro de la fase de clasificación para el próximo Mundial. Posteriormente, el 9 de septiembre (18.00 horas), la selección pirenaica viajará a Tallin para medirse en un amistoso a Estonia, en el A. Le Coq Arena.

De esta forma, el duelo frente al Castellón será el primero que Iker se pierda en lo que va de temporada por compromisos internacionales. Sí estará disponible, en cambio, para el siguiente encuentro de los de Iván Ania, curiosamente frente al Andorra -el club-, a domicilio, el próximo 14 de septiembre a las 14.00 horas.

Carlos Marín controla el balón en un entrenamiento con Iker Álvarez a su derecha. / Ramón Azañón

Y un apunte a tener en cuenta: el andorrano es el primer internacional que viste la casaca cordobesista desde la etapa del panameño Fidel Escobar y el hondureño Luis Fernando Garrido, respectivamente, ambos presentes a las órdenes de Enrique Martín -inicialmente- y Raúl Agné durante el ejercicio 2019-2020 en la extinta Segunda División B.

Un fichaje con vitola internacional

Álvarez llegó a Córdoba este verano procedente del Villarreal B, tras sumar experiencia en Primera Federación y 55 encuentros en Segunda División con el filial amarillo. En las filas groguetas compartió vestuario con jugadores hoy también blanquiverdes como Alberto del Moral y Dani Requena. Natural del Principado, es hijo del seleccionador andorrano, el icónico exjugador Koldo Álvarez. Debutó con la absoluta de su país en 2021 y hasta la fecha acumula un total de 30 participaciones defendiendo los intereses andorranos. Eso sí, como blanquiverde aún no ha logrado firmar su estreno, tras un arranque de campaña en el que parece que la propiedad del arco continúa siendo exclusivamente de Carlos Marín en el club de El Arcángel.

