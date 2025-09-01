El Córdoba CF mima a sus tocados en la cuenta atrás para recibir al Castellón

El Córdoba CF ha retomado el pulso a los entrenamientos tras el empate en Valladolid y lo hace con una mirada especial hacia su enfermería. El bloque blanquiverde afronta una semana comprimida, con apenas cuatro días de trabajo antes de recibir al Castellón en El Arcángel (viernes, 21.30 horas), en la que el cuidado de los futbolistas con dolencias se ha convertido en prioridad.

Saliendo de la enfermería

La sesión de este lunes en la Ciudad Deportiva, de carga moderada tras el esfuerzo del pasado sábado en el José Zorrilla, volvió a dejar imágenes positivas para Iván Ania: Dalisson de Almeida, Diego Bri y Rubén Alves se ejercitaron de nuevo junto al grupo. Para los dos primeros, todavía inéditos este curso por lesión y molestias musculares, respectivamente, la continuidad en el césped junto al resto -ya trabajaron con el grupo semana atrás- supone un paso adelante. Especialmente en el caso del ilicitano, que ya sabe lo que es entrar en una convocatoria en este inicio liguero y apunta a reaparecer pronto.

Más delicado se antoja el panorama de Rubén Alves. El central hispano-brasileño, que recaló en Córdoba en enero desde el Tenerife -primero como cedido y ahora en propiedad-, no ha podido alcanzar continuidad desde entonces, si bien fue titular durante la primera jornada, hasta su sustitución en el descanso. Y es que sus constantes visitas a la enfermería han forzado a un tratamiento especial. El propio Ania fue claro: «Lleva muchas lesiones consecutivas en una zona similar y, aunque no entiendo mucho de medicina, no está cómodo y no puede tener continuidad en entrenamiento y en partidos. Estará parado hasta que esté bien físicamente y con confianza suficiente para competir en un partido oficial».

La plantilla del Córdoba CF realiza carrera continua antes del entrenamiento de este lunes. / CCF

Sin tiempo para pausas

La gestión de estos tres nombres, junto al de un Álex López que también va cogiendo ritmo, se antoja clave para un Córdoba CF que necesita ampliar recursos en este arranque de temporada. Mientras tanto, la semana avanza con un plan cerrado: entrenamientos a puerta cerrada martes y miércoles en el Camino Carbonell, para culminar el jueves con el ensayo general en El Arcángel. Un último test antes de que el viernes, bajo los focos de casa -ya calibrados-, los blanquiverdes busquen transformar sus buenas sensaciones en la ansiada primera victoria del campeonato.

