El Córdoba CF apura el mercado con la cesión del mediocentro Jan Salas, del Mallorca

El Córdoba CF afina su maquinaria en los últimos compases del mercado. La entidad blanquiverde ha oficializado la incorporación de Jan Salas, joven organizador barcelonés de apenas 20 años, que aterriza en El Arcángel en calidad de cedido por el Mallorca. Con su llegada, el conjunto dirigido por Iván Ania suma ya quince refuerzos en esta ventana estival, aunque contará con ficha del filial.

Una apuesta de futuro

Formado en la cantera bermellona, Salas es considerado una de las perlas del cuadro balear, con contrato en vigor hasta 2028 tras sellar su renovación a principios del presente año. Pese a su juventud, acumula experiencia tanto en la élite como en el filial. En la presente temporada ha llegado a disputar dos encuentros en Primera División, con un total de 15 minutos bajo la camiseta del Mallorca. Ya logró debutar con el bloque nodriza durante el pasado curso, participando en otras cuatro citas, mientras que en el combinado dependiente se consolidó como pieza imprescindible para Gustavo Siviero: 27 partidos como titular, dos goles y la responsabilidad de gestionar el centro del campo en su propuesta, aunque sin poder evitar el descenso a Tercera Federación.

El aterrizaje del catalán responde directamente a la hoja de ruta marcada por la comisión deportiva. La salida de Álex Sala al Lecce había dejado cierto vacío en la sala de máquinas, y la llegada de Salas busca aportar equilibrio y proyección en una zona estratégica para el esquema cordobesista. Se espera así que el barcelonés sume calidad en la circulación de balón y eleve la competencia en la ya disputada sala de máquinas blanquiverde. "Talento y carácter para el centro del campo cordobesista", apunta la entidad a la hora de definir a su nuevo efectivo.

Pretemporada en la élite

Más allá de su breve aportación en la 2025-2026, el futbolista nacido en Sabadell había completado este verano toda la pretemporada con el primer equipo insular, bajo las órdenes de Jagoba Arrasate, lo que le ha permitido dar un salto de nivel en exigencia y preparación. Ahora, su reto pasa por afianzarse en Segunda con un Córdoba CF que ha decidido que la última fecha del mercado no pase en vano. Eso sí, en estas fechas se encuentra concentrado con la selección española sub-20 en Francia, con doble compromiso por delante frente al conjunto galo como preparación de la cita mundialista que tendrá lugar del 27 de septiembre al 19 de octubre de este año.

