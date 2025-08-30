En Directo
Fútbol | 3ª jornada de Liga en Segunda División
Sigue en directo el Valladolid-Córdoba CF
Los de Iván Ania buscan sumar sus primeros puntos de la temporada ante el potente cuadro pucelano
El Córdoba CF vuelve a las andadas con la misión de inaugurar su casillero de puntos en esta temporada 2025-2026 en Segunda División. Tras los tropiezos en Gijón y ante Las Palmas, el cuadro blanquiverde visita a un recién descendido como el Real Valladolid, que llega con dos victorias a la espalda y sin haber encajado un solo gol, decidido a romper la mala tendencia en este arranque del nuevo campeonato. También buscará cambiar las sensaciones, que si en el estreno ante los asturianos fueron meridianamente positivas, pese al revés, acabaron por ennegrecerse frente al cuadro grancanario hace tan solo unas fechas. Así que las necesidades están claras: aumentar la racha, en el bando local; zanjar la mala dinámica, en los visitantes.
Llegada al estadio José Zorrilla
Así recibó la afición cordobesista a los suyos en la llegada al estadio pucelano.
Lista accidentada
Lista accidentada la de esta semana para Iván Ania. El técnico blanquiverde no podrá contar con los lesionados Diego Bri, Dalisson, Adilson y Rubén Alves. Los demás, todos disponibles.
¡Comenzamos!
¡Ya estamos por aquí! Bienvenidos y bienvenidas una semana más a un minuto a minuto en Diario Córdoba, en esta ocasión para contaros todo sobre el duelo entre el Real Valladolid y el Córdoba CF que arranca a partir de las 19.00 horas en el Estadio José Zorrilla. Cita de indudable trascendencia para los de Iván Ania, que después de arrancar el curso con dos derrotas -ante el Sporting de Gijón y la UD Las Palmas-, buscan un triunfo balsámico para estrenar su casillero de puntos en esta temporada 2025-2026. Y enfrente, un recién descendido cuyo objetivo es recuperar su sitio en la élite este curso. ¡Comenzamos!
- Aviso de la Agencia Tributaria: Hacienda multará las transferencias entre familiares que superen esta cantidad
- La playa de La Breña invoca una lluvia de millones en Córdoba
- Calendario escolar 2025-2026: estos son todos los puentes festivos en Córdoba
- Facua Córdoba denuncia a la promotora del concierto 'God Save the Queen' por cobrar gastos de gestión en las entradas
- Los bomberos recuperan el cadáver de una mujer en una nave abandonada en Córdoba
- Sadeco instalará un sistema de recogida de basura puerta a puerta en la barriada de Santa Cruz
- Córdoba presenta tres municipios en alerta por el virus del Nilo occidental
- Confirmado por la comunidad científica: este extraño mineral solo existe en un pueblo de Córdoba