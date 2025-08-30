Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Fútbol | 3ª jornada de Liga en Segunda División

Sigue en directo el Valladolid-Córdoba CF

Los de Iván Ania buscan sumar sus primeros puntos de la temporada ante el potente cuadro pucelano

Iker Álvarez, Pedro Ortiz, Xavi Sintes y Vilarrasa, de camino a Valladolid.

Iker Álvarez, Pedro Ortiz, Xavi Sintes y Vilarrasa, de camino a Valladolid. / CCF

María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF vuelve a las andadas con la misión de inaugurar su casillero de puntos en esta temporada 2025-2026 en Segunda División. Tras los tropiezos en Gijón y ante Las Palmas, el cuadro blanquiverde visita a un recién descendido como el Real Valladolid, que llega con dos victorias a la espalda y sin haber encajado un solo gol, decidido a romper la mala tendencia en este arranque del nuevo campeonato. También buscará cambiar las sensaciones, que si en el estreno ante los asturianos fueron meridianamente positivas, pese al revés, acabaron por ennegrecerse frente al cuadro grancanario hace tan solo unas fechas. Así que las necesidades están claras: aumentar la racha, en el bando local; zanjar la mala dinámica, en los visitantes.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents