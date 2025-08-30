Sigue en directo el Valladolid-Córdoba CF

El Córdoba CF vuelve a las andadas con la misión de inaugurar su casillero de puntos en esta temporada 2025-2026 en Segunda División. Tras los tropiezos en Gijón y ante Las Palmas, el cuadro blanquiverde visita a un recién descendido como el Real Valladolid, que llega con dos victorias a la espalda y sin haber encajado un solo gol, decidido a romper la mala tendencia en este arranque del nuevo campeonato. También buscará cambiar las sensaciones, que si en el estreno ante los asturianos fueron meridianamente positivas, pese al revés, acabaron por ennegrecerse frente al cuadro grancanario hace tan solo unas fechas. Así que las necesidades están claras: aumentar la racha, en el bando local; zanjar la mala dinámica, en los visitantes.

Llegada al estadio José Zorrilla Así recibó la afición cordobesista a los suyos en la llegada al estadio pucelano.

Lista accidentada Lista accidentada la de esta semana para Iván Ania. El técnico blanquiverde no podrá contar con los lesionados Diego Bri, Dalisson, Adilson y Rubén Alves. Los demás, todos disponibles.