Iván Ania, tras el empate ante el Valladolid: “Me siento perjudicado”

No fue el marcador deseado, pero sí un alivio necesario tras un inicio cuesta arriba. El Córdoba CF estrenó su casillero en el José Zorrilla, donde resistió ante un Valladolid exigente. Después de la pobre imagen ofrecida frente a Las Palmas, el conjunto blanquiverde mostró una cara más competitiva y logró mantener el pulso a los pucelanos. El encuentro dejó alternativas en ambas áreas, incluido un tanto anulado a Jacobo que pudo cambiar el signo del choque. El empate sin goles permite a los de Iván Ania cortar la dinámica de derrotas y recuperar parte de la confianza perdida en las dos primeras jornadas. «Es un empate que lo valoro porque veníamos de dos derrotas, pero me sabe a poco porque con el gol que nos anularon creo que deberíamos haber ganado el partido. Es una sensación de rabia, de no saber a qué te tienes que atener. Me siento perjudicado», apuntó el entrenador ovetense.

Un empate que sabe a esperanza

Y es que en la visita al feudo pucelano se apreció una imagen más competitiva de los blanquiverdes: «En la primera parte entramos bien al partido, llegamos a zonas de finalización, pero no fuimos capaces de generar ocasiones. Pero sí teníamos esa sensación de que podíamos hacer peligro cuando robábamos. En los primeros minutos los manejamos bien. En la media hora posterior a esos 15 minutos, creo que ellos fueron superiores», señaló.

«En la segunda parte teníamos la sensación de tener el partido controlado y que estaba más cerca nuestro gol que el de ellos, salvo que cometiéramos algún error o fuéramos perdedores en alguna de esas disputas. Creo que apretamos bien. No pudieron hacer ese golpeo limpio, ya que siempre había un jugador nuestro cerca. Disputamos bastante bien ese juego directo y estábamos preparados para coger la segunda jugada. Nos faltó acumular muchos más pases. En la segunda parte, cuando lo encontramos, les hicimos daño», añadió.

Eso sí, en líneas generales, el preparador resaltó la mejoría del bloque, que ya se ha embolsado su primer punto de la campaña: «El equipo ha dado una imagen muchísimo mejor, hemos mejorado y he vuelto a ver un equipo con identidad. Un equipo que compitió y un equipo que así puede ganar en cualquier campo», destacó.

Gol anulado

También tuvo tiempo Iván Ania para repasar la acción polémica del partido, tras el tanto anulado a Jacobo González debido a una mano de Theo Zidane en el origen de la jugada. «Yo realmente no sé para qué vienen a darnos las charlas, porque yo no tengo claro cuándo es mano y cuándo no es mano. Hay una secuencia de seis, siete u ocho… No los conté, pero unos cuantos pases, hacemos el gol y nos lo anulan», lamentó.

«En Gijón, pita al árbitro penalti por una mano, luego va al VAR y lo anula porque supuestamente está pegada, cuando se ve claramente que el jugador hace porque le pega el balón en la mano. Pero para mí es un gol legal», finalizó.

